Arminia Klosterhardt kommt nicht aus dem Tabellenkeller. Nach einem Zwischenhoch von acht Punkten aus vier Spielen gab es nun drei Niederlagen in Folge.

Während der Sportchef in der Allianz-Arena die Bayern gegen Union Berlin begutachtete, musste Arminia Klosterhardt bei Blau-Weiß Dingden antreten.

Die Oberhausener unterlagen auf dem großen Naturrasenplatz in Dingden mit 1:4. "Ich habe ja die Bayern gesehen. Vielleicht kann ich unserem Trainer Marcel Landers wertvolle Tipps geben. Spaß beiseite: Ich habe von dem 1:4 gehört und muss sagen, dass wir einfach noch nicht so weit sind, um gegen Spitzenmannschaften wie Frintrop, Hamborn oder Dingden zu bestehen. Diese Teams können aktuell nicht unser Maßstab sein", meint Andre Stange.

Der Klosterhardter Sportchef weiß natürlich auch, dass die Arminia erst neun Zähler auf dem Konto hat und schon sechs Punkte hinter Rang 14 liegt. Mehr Rückstand dürfte es bis zur Winterpause auf gar keinen Fall sein.

"Die Tabelle macht jetzt Druck, wir verkaufen uns unter Wert. Wir müssen uns da rausquälen. Denn wenn wir mit neun Punkten Rückstand in die Winterpause gehen, dann können wir auch schon den Bestatter bestellen", sagt Stange.

Er fügt hinzu: "Ich lege aber meine Hand ins Feuer, dass wir in den kommenden Partien gegen Steele, Speldorf, Rellinghausen, Moers und Bottrop alles raushauen werden. Wenn wir das schaffen, dann sind wir ein unangenehmer und ekeliger Gegner. Schon am Sonntag wird bei uns die Hütte brennen. Gegen Steele muss ein Sieg her!"

Kadertechnisch soll es in der Winterpause keine großen Veränderungen geben. Aber vielleicht kommt ein neuer Stürmer. Denn mit Niklas Daunheimer - sechs Spiele, zwei Tore, eine Vorlage - hat die Arminia ein Angreifer vor wenigen Wochen verlassen. "Er hat sein Ego über das Wohl der Mannschaft gestellt. So mussten sich unsere Wege trennen", erklärt Stange. Nach RevierSport-Informationen wird sich Daunheimer zum 1. Januar 2025 den Sportfreunden Hamborn 07 anschließen.

Stange: "Das ist eine Personalie, die nach Ersatz schreit. Mal schauen, was auf dem Markt möglich ist. Ansonsten bleibt der Kader beisammen. Ich habe diesen im vergangenen Sommer mit vollster Überzeugung zusammengestellt. Da muss man im Winter dann auch nichts korrigieren."