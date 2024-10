Nach einem schwachen Saisonstart in der Landesliga Niederrhein 2 hat sich Arminia Klosterhardt augenscheinlich gefangen. Trainer Landers spricht über die Entwicklung seines Teams.

Nachdem das Team von Trainer Marcel Landers keins der ersten sechs Saisonspiele gewinnen konnte, hielt die Arminia zuletzt eine Serie von vier ungeschlagenen Partien aufrecht. Durch eine 1:2-Niederlage beim Oberliga-Absteiger aus Frintrop ist diese nun gerissen.

Trotz besserer Ergebnisse steht Klosterhardt nach elf Partien mit nur neun Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Landers erkennt, wie es auch die letzten Ergebnisse zeigen, eine Entwicklung in seiner Mannschaft: "Wir haben ein bisschen gebraucht und sind sehr schlecht gestartet. Dann haben wir allerdings an ein paar Stellschrauben gedreht, und die Mannschaft hat verstanden, worum es geht. Wir sind auf einem guten Weg, wissen aber auch, dass noch viel zu verbessern gilt."

Was es noch zu verbessern gilt, erkennt man bei einem kurzen Blick auf das Torverhältnis von Klosterhardt. Die Verteidigung steht augenscheinlich gut und kassierte nur 24 Gegentore in elf Spielen. Mannschaften aus den Abstiegsplätzen wie Steele oder Überruhr kassierten bereits 26 beziehungsweise 28 Gegentore.

Defensiv haben wir uns echt gefangen und sind auf einem guten Weg. Offensiv müssen wir aber auf jeden Fall nachlegen. Marcel Landers

Beim Blick auf die erzielten Tore wird dann schnell klar, woran es momentan noch hapert. Nur 13 Tore konnten bislang erzielt werden. Selbst der Tabellenletzte aus Steele hat fast zehn Tore mehr auf dem Konto. Dieses Torverhältnis spiegelt Landers’ Einschätzung wider: "Defensiv haben wir uns echt gefangen und sind auf einem guten Weg. Offensiv müssen wir aber auf jeden Fall nachlegen. Auch im Training ist der Angriff ein großes und oft behandeltes Thema."

Bevor es am Wochenende in der Liga weitergeht, steht am Mittwochabend (23. Oktober) ein Pokalspiel an. Rhenania Bottrop empfängt ab 19.30 Uhr Klosterhardt. "Der Fokus liegt vor allem aufgrund unserer aktuellen Situation natürlich auf der Liga. Wir werden im Pokalspiel vor allem aufgrund von Belastungssteuerung tauschen. Die anderen Spieler haben die Chance, sich zu zeigen."

Denn die Englischen Wochen sind eng getaktet. Bereits am Sonntag, den 27. Oktober, sind die Sportfreunde Hamborn bei Arminia Klosterhardt ab 15.30 zu Gast. Hamborn steht momentan auf dem zweiten Tabellenplatz und kommt mit entsprechend Selbstvertrauen nach Oberhausen. "Wir wissen, was für ein Gegner auf uns zukommt. Wir werden wieder alles dafür tun, um die Jungs bestmöglich einzustellen. Auch wenn da eine Top-Mannschaft kommt, werden wir zu Hause auf Sieg spielen."