"Sportliche Entwicklung gefährdet" – Landesligist trennt sich von David Odonkor

Landesligist BW Mintard hat sich von seinem prominenten Trainer David Odonkor getrennt. Das gab der Verein am Montagabend bekannt.

Noch am Montag sprach RevierSport mit David Odonkor, Trainer des Landesligisten BW Mintard. In diesem Interview zeigte sich der Ex-Profi zuversichtlich, dass er das Ruder nach drei Niederlagen in Folge erfolgreich herumreißen kann: "Wir haben gerade eine Flaute. Aber auch da werden wir wieder rauskommen. Wir haben das bereits bewiesen und werden das diesmal auch tun."

Diese Chance wird Odonkor aber nicht bekommen. Denn: Am Montagabend gab der Klub die überraschende Entlassung des 40-Jährigen bekannt. Weder Odonkor noch ein Großteil der Amateurfußballfans hatten mit dieser Entscheidung gerechnet.

Schließlich erwischte Mintard einen guten Saisonstart und war zeitweise sogar Tabellenführer. Trotz des aktuellen Negativtrends steht der Landesligist immerhin noch auf dem fünften Platz und hat nur fünf Punkte Rückstand auf den Primus SV Budberg.

Doch die Entwicklung der Mannschaft hat den Verantwortlichen in den letzten Wochen nicht gefallen. Neben Odonkor wurde auch seine Co-Trainerin Soumiya Bouhadi freigestellt.

"Wir bedanken uns bei David und Soumi für die geleistete Arbeit. Die sportliche Entwicklung ist aktuell allerdings gefährdet. Deswegen mussten wir als Verein handeln. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und wünschen den Beiden alles Gute und viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg", teilte Sportchef Thorsten Ketzer am späten Montagabend mit. Interimsweise wird Thomas Cvetkovic die Mannschaft bis zum Winter als Chefcoach übernehmen. Ihm wird mit Daniel "Molle" Molitor ein Mintarder Urgestein als Co-Trainer zur Seite stehen.

Seit Januar 2024 war David Odonkor Cheftrainer bei BW Mintard. In 27 Spielen erreichte der 16-fache deutsche Nationalspieler und WM-Teilnehmer von 2006 13 Siege, zwei Remis und zwölf Niederlagen - eine leicht positive Bilanz. Nun endet seine Zeit in Mülheim.