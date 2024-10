Nachdem Blau-Weiß Mintard lange die Tabelle in der Landesliga Niederrhein 2 angeführt hat, befindet sich der Klub momentan in einer Ergebniskrise.

Zum Saisonstart grüßte Blau-Weiß Mintard in der Landesliga Niederrhein 2 noch lange von der Tabellenspitze, zuletzt verloren die Mintarder allerdings drei Spiele in Folge: das Team von David Odonkor steckt momentan in einer Krise. Die Folge: Nur noch Platz fünf.

Odonkor ordnet diese Rückschläge ein und findet konkrete Gründe: "Gegen Budberg haben wir durch zwei individuelle Fehler verloren. Sonst war das ein ordentliches Spiel. Gegen Speldorf war es wirklich ein typischer schwarzer Tag. Da hat nichts geklappt, aber auch das kann passieren. Am vergangenen Spieltag gegen Schönebeck war die erste Halbzeit der Knackpunkt. Wir hatten fünf oder sechs Großchancen in der ersten Hälfte, machen aber keine. Schönebeck hat vier Torschüsse und macht alle. Aber so ist Fußball."

Trotz Niederlagen-Serie zeigte sich der ehemalige Bundesligaprofi optimistisch: "Von den Jungs kommt nur Positives. Die wollen genauso wie ich das Ruder umreißen und schauen deswegen positiv nach vorne."

Viel Zeit, sich Gedanken über die Niederlage zu machen, haben die Mintarder ohnehin nicht. Bereits am Donnerstag ist die Mannschaft vom WM-Teilnehmer von 2006 beim SuS Niederbonsfeld zu Gast. Anstoß in der zweiten Runde des Kreispokals ist um 20 Uhr. Gegner Niederbonsfeld spielt in der Kreisliga A. "Wir haben bis jetzt immer in solchen Partien rotiert. Wir werden das Ganze auch am Donnerstag machen, aber trotzdem wird da eine sehr gute Mannschaft stehen.“

Wir haben gerade eine Flaute. Aber auch da werden wir wieder rauskommen. Wir haben das bereits bewiesen und werden das diesmal auch tun. David Odonkor

Aufgrund des engen Spielplans und der wichtigen Ligapartien fokussieren sich immer mehr Trainer hauptsächlich auf die Liga. Odonkor will trotzdem um jeden Preis in die nächste Pokal-Runde einziehen: "Unser Ziel ist es, das Spiel zu gewinnen. Wichtig ist auch, nach den Niederlagen in so einem Spiel mal wieder ein positives Gefühl mitzunehmen."

Nach dem Pokalspiel will Blau-Weiß aber logischerweise auch mal wieder in der Liga punkten. Der FC Kray ist am Sonntag (27. Oktober, 15.30 Uhr)bei Blau-Weiß Mintard zu Gast. Odonkor: "Wir wissen, wie Kray spielt. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen, aber unser Ziel muss es sein, zuhause drei Punkte zu holen."

Der 40-Jährige weiß, dass er sich auf seine Mannschaft verlassen kann: "Wir haben gerade eine Flaute. Aber auch da werden wir wieder rauskommen. Wir haben das bereits bewiesen und werden das diesmal auch tun."