Die Großen spielen in der Landesliga Westfalen drei, die Kleinen sollen da mal irgendwann hinkommen. Dafür hilft bei der SSV Buer ein langjähriger Schalke-Spieler mit.

Das ist mal eine klasse Aktion! Wie Landesligist SSV Buer aus Gelsenkirchen mitteilte, gibt es beim Training der Kleinsten künftig ganz prominente Unterstützung: Joel Matip hat sich als Trainer angeboten und gleich mitgeholfen.

Wie die SSV Buer in den sozialen Medien bekanntgab, assistiert Matip Benjamin Reclik als Co-Trainer. Hintergrund: Im Sommer endete sein Engagement beim englischen Topklub FC Liverpool. Matip, der zwischenzeitlich mal bei Bayer 04 Leverkusen gehandelt wurde, und seine Frau Jasmin kehrten in die Heimat nach Gelsenkirchen zurück.

Auf der Suche nach einem Fußballverein für den kleinen Sohn sei die Wahl auf die SSV Buer gefallen, wo Matip gleich angeboten habe, beim Training mitzuhelfen. Seit sich das wiederum herumgesprochen habe, sei der Andrang groß gewesen. Jugendleiter Carsten Weber betonte ausdrücklich, dass die SSV Buer keine Kinder mehr aufnehmen könne.

Matip, geboren in Bochum, durchlief die Schalker Knappenschmiede von 2000 bis 2009, ehe er dann zu den Profis aufrückte. In acht Jahren absolvierte der Innenverteidiger 258 Pflichtspiele für die erste Mannschaft, wobei ihm 23 Tore und 14 Vorlagen gelangen.

Das wiederum weckte Begehrlichkeiten beim englischen Topklub FC Liverpool, wo Jürgen Klopp als Trainer an der Seitenlinie stand. Im Sommer 2016 ging es für Matip auf die Insel, wo er weitere acht Jahre für die Reds auflief. In 201 Spielen erzielte er elf Tore und gab sechs Vorlagen.

In Summe gewann er dort alles, was es zu gewinnen gibt: 2019 Champions League, 2020 Meister, 2022 Pokalsieger, Ligapokal 2022 und 2024, Supercupsieger 2022. Matip hat einen vollen Trophäenschrank.

Insgesamt lief er in der Bundesliga 194 Mal und in der Premier League 150 Mal auf. Dazu kommen 54 Einsätze in der Champions League und 19 Europa-League-Spiele. Beim FC Schalke 04 hätten sie sicher nichts dagegen, wenn Matip dort nochmal aufschlagen sollte. Die zweite Liga kennt er jedenfalls noch nicht.