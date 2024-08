SpVgg Unterhaching 16:30 Rot-Weiss Essen 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

In der Landesliga Gruppe 2 am Niederrhein fanden vier von neun Begegnungen bereits am Freitag oder Samstag statt. Hier die Ergebnisse.

Christian Mikolajczak, Trainer des SV Scherpenberg hatte, es noch am Freitagmorgen (30. August) gegenüber RevierSport angekündigt: "Ja, der VfB Speldorf ist mein Ex-Klub und ich fahre gerne mal dort wieder hin. Aber wir fahren auch nach Speldorf um zu gewinnen und nicht, um uns die schöne Anlage anzuschauen." Gesagt, getan: Die Moerser zeigten beim 2:0-Erfolg in Speldorf eine bärenstarke Leistung. Vor 150 Zuschauern erzielten Ömer Akbel (30.) und Stefan Kapuscinski (70.) die Tore für den SVS. "Ich kann meine Mannschaft für diesen Auftritt nur loben. Das war stark! Jetzt wollen wir genau so weitermachen", betonte Mikolajczak nach dem Dreier an seiner alten Wirkungsstätte. Mit nunmehr sechs Punkten aus den ersten drei Spielen kann Scherpenberg den Start als gelungen bezeichnen. Das gilt auch für Oberliga-Absteiger Adler Union Frintrop. Beim Mitfavoriten Blau-Weiß Dingden, der am 1. Spieltag Scherpenberg mit 4:0 besiegte, konnten die Essener einen 2:1-Sieg erringen. Dominik Stukator (4.) brachte Essen-Frintrop in Führung, Kemoh Sacko (29.) glich aus, bevor Burak Demirdere (59.) Adler Union zum Sieg schoss. Während sich am Samstag der GSV Moers und SV Budberg in einem wilden Spiel 3:3-Unentschieden trennten, gab es am Hans-Wagner-Weg in Oberhausen einen Heim-Niederlage für die DJK Arminia Klosterhardt. Gegen den 1. FC Lintfort unterlag die Mannschaft von Trainer Marcel Landers mit 2:3. Für Klosterhardt waren Mirac Bayram (62.) und Niklas Daunheimer (75.) erfolgreich, für den Gast aus Lintfort trafen Gabriel Derikx (27., 82.) und Boran Sezen. Meik Bodden, Lintforts Trainer, fasste zusammen: "Nach dem Ausgleich haben wir jeweils eine super Reaktion gezeigt. Ein großes Lob muss ich meinen Jungs dafür aussprechen, dass sie heute wirklich ein Team waren. Das war entscheidend." Am Sonntag folgen dann noch die fünf weiteren Begegnungen des 3. Spieltags.

