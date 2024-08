Landesliga: Steinmetz-Knall - nach Alstaden-Aus steht sein neuer Klub schon fest

Donnerstag das Aus als Spielertrainer bei SW Alstaden, Sonntag die Vorstellung beim VfB Bottrop. Für Raphael Steinmetz sind es turbulente Tage.

Das ging schnell. Völlig überraschend trennte sich Bezirksligist Schwarz-Weiß Alstaden unter der Woche von Spielertrainer Raphael Steinmetz.

Nun hat der Ex-Profi bereits einen neuen Verein. Der 30-Jährige wird sich dem Landesligisten VfB Bottrop anschließen. Gegenüber RS erklärte der Ex-Profi, der einmal im DFB-Pokal und 194 Mal in der Regionalliga West auflief: "Ich hatte sehr gute Gespräche in den letzten Tagen mit mehreren Vereinen. Am Ende des Tages musste ich eine schnelle Entscheidung treffen, da ich schnell wieder auf den Platz will. Beim VfB Bottrop hatte ich extrem gute Gespräche mit allen Verantwortlichen und habe ein sehr gutes Gefühl. Die Truppe ist ebenfalls sehr gut und hungrig. Ich freue mich auf ein neues Abenteuer."

Gündüz Tubay, erster Vorsitzender beim VfB Bottrop freut sich: "Klasse, dass wir Raphael von uns überzeugen konnten. Er hat Bock auf eine richtig gute Truppe und ein Trainerteam. Daher kommt er zu uns."

Zuvor gab es überraschend das Aus des Spielertrainers in Alstaden. Am Donnerstag kam das heraus, wobei Steinmetz noch dachte, der Vorstand von Alstaden könnte sich seine Entscheidung nochmals überlegen, da die Mannschaft eigentlich hinter Steinmetz stand.

Gegenüber RS sagte Steinmetz: "Es ist ein Riesenschock. Wir haben eine sehr gute Mannschaft zusammen, konnten aber in der Vorbereitung noch nicht einmal so spielen. Mir war klar, dass wir das erste Spiel gegen Lirich gewinnen."

Nun wird die Mannschaft ohne den Ex-Trainer in die Bezirksliga starten, der für sich die Entscheidung getroffen hatte, schnell einen neuen Verein zu finden. Das Vorhaben ging auf, nun wird Steinmetz wieder in der Landesliga auf Torejagd gehen. Zum Auftakt wird der Aufsteiger aus der Bezirksliga am kommenden Samstag (17. August, 16:30 Uhr) auf die DJK Arminia Klosterhardt treffen.