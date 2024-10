Rot-Weiss Essen 14:00 Viktoria Köln 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Spitzenspiel-Wochen in der Essener Kreisliga A. Am Mittwoch setzte sich der SC Frintrop knapp durch, am Donnerstag schauen alle auf RWE II gegen Al-Arz Libanon.

Am Donnerstag (15 Uhr) steigt in der Essener Kreisliga A das mit Spannung erwartete Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Rot-Weiss Essen II und Al-Arz Libanon. Essens Coach Stefan Lorenz sagte im Vorfeld: "Sie haben eine richtig gute Truppe. Ich habe Al-Arz Libanon beobachtet und muss sagen, dass dieses Team vom Potential her vielleicht auch die stärkste Mannschaft der Liga ist. Aber sie können ihr ganzes Potential bis dato nicht konstant abrufen und hinken ihren Erwartungen hinterher. Wenn wir sie schlagen, dann hätten wir einen Konkurrenten frühzeitig in der Saison erst einmal ordentlich auf Distanz gehalten. Das ist für Donnerstag auch unser Ziel" Bei einem Dreier wäre ein Konkurrent um den Aufstieg in die Bezirksliga abgeschüttelt, drei andere würden bleiben. Zum einen RuWA Dellwig. Die Dellwiger siegten am Mittwoch bei der DJK SF Katernberg II mit 4:0. Alle vier Treffer fielen bereits vor der Pause, nach dem Wechsel brachte RuWA das Ergebnis locker über die Bühne. Neben RuWA haben sich auch die DJK SG Altenessen und der SC Frintrop den Aufstieg auf die Fahne geschrieben. Und beide standen sich ebenfalls am Mittwoch gegenüber. Und wieder konnte Frintrop siegen - wie schon am Spieltag zuvor gegen Al-Arz Libanon wieder mit 3:2. Gegenüber der WAZ ärgerte sich SGA-Trainer Kenneth Giepen: "Wir belohnen uns für eine überragende Leistung nicht. Hier hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen. Nach fünf bis zehn Minuten müssen wir schon mit 2:0 führen. Beim zweiten und beim dritten Tor machen wir individuelle Fehler. Die Jungs tun mir aber leid, weil auch sie sich 96. Minuten lang in den dienst der Mannschaft gestellt und viele Sachen richtig gemacht haben." Pierre Kretschmann und Samir Laskowski brachten Frintrop in Führung, Stefan Geiger und Fatih Güldogan brachten Altenessen das 2:2. In der 83. Minute war es dann David Laskowski, der für Frintrop zum 3:2 traf. In der Tabelle liegt oben nun alles eng beisammen. Altenessen steht mit 18 Punkten auf Rang vier, Frintrop und Dellwig mit 19 Zählern auf Platz zwei und drei. RWE führt die Tabelle mit 19 Zählern an, kann gegen Al-Arz das Punktekonto auf 22 Zähler hochschrauben. Verliert RWE, ist Al-Arz mit dann 15 Zählern auch wieder auf vier Punkte an den Spitzenteams dran.

Zur Startseite