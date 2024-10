Der Sonntag in der U19-DFB-Nachwuchsliga geht ohne Sieg für einen Ruhrgebiets-Klub zu Ende. Dafür kann der VfL Bochum aber wieder von der Spitze grüßen.

Nachdem Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 am Samstag in der U19-DFB-Nachwuchsliga bereits für ein kleines Spektakel in der Gruppe C gesorgt hatten, stand der Sonntag in Sachen Tore dem nicht nach.

Der MSV Duisburg dürfte darauf wohl nur zu gerne verzichtet haben. Beim Tabellenletzten TSV Meerbusch kam der Nachwuchs der Zebras nicht über ein 3:3 (1:2) hinaus. Dabei mussten die Duisburger sogar zweimal ausgleichen, um noch einen Punkt mit nach Hause nehmen zu können.

Dabei hatte Mohammed Berrahou den MSV früh in Führung gebracht (12.). Ein Doppelschlag von Daniel Aserov (42.) und Jiyan Alessio Karakis (44.) drehte das Spiel aber zugunsten des TSV.

Kurz nach der Pause glichen die Duisburger durch Nikita Slavytskyi zum ersten Mal aus (52.). Das sollte aber nicht lange Bestand haben. Vitali Habarov (58.) erzielte die erneute Führung für Meerbusch. Erst in der 81. Minute schoss Yannik Scholl das Tor zum 3:3-Endstand.

Für Rot-Weiss Essen war es ebenfalls ein gebrauchter Tag. Die Reise zum SV Meppen ging für den RWE-Nachwuchs ohne Punkte zu Ende. Nachdem es lange Zeit noch 0:0 gestanden hatte, ging Meppen in der 81. Minute durch Mika Herrmann noch mit 1:0 in Führung. In den letzten Minuten sollte RWE nichts mehr an diesem Ergebnis ändern können.

Die Chance, es besser zu machen, bietet sich gleich am kommenden Wochenende. Rot-Weiss Essen empfängt dann Fortuna Düsseldorf (26. Oktober, 11 Uhr). Schalke 04 bekommt es mit Preußen Münster zu tun (28. Oktober, 11 Uhr). Zeitgleich empfängt der MSV den Spitzenreiter Borussia Dortmund.

Ein Spiel mit Ruhrgebiets-Beteiligung stand am Sonntag aber auch noch auf dem Programm. In der Gruppe E empfing der VfL Bochum den VfL Osnabrück. Für die Bochumer ging es darum, die Tabellenspitze von Werder Bremen zurückzuerobern

Das sollte auch gelingen, allerdings nicht wohl nicht so, wie es sich der VfL gewünscht hätte. Denn statt eines Sieges mussten sich die Bochumer mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Nur dank des besseren Torverhältnisses stehen sie wieder auf Platz eins.

Nach einem frühen Rückstand (7.) drehten die Bochumer das Spiel dank Luc Dabrowski (34.) und Daryl Nana (53.) noch. Aber gut 20 Minuten vor dem Ende gelang Osnabrück noch der Ausgleich (71.).