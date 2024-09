Klare Sache zwischen den A-Junioren von Schalke 04 und dem MSV Duisburg. Rot-Weiss Essen kann ebenso wie die U17 von Borussia Dortmund Punkte sammeln.

Die U19 vom FC Schalke 04 hat seinen guten Saisonstart weiter ausgebaut. Am 6. Spieltag der U19 DFB-Nachwuchsliga gewannen die Knappen ihr Auswärtsspiel beim MSV Duisburg mit 4:0. Während S04 mit dem vierten Sieg im erst fünften Spiel Tabellenführer Borussia Dortmund auf den Fersen bleibt, sind die Zebras das neue Schlusslicht.

In der ersten Hälfte trafen die Meidericher gleich zweimal Aluminium, während es die Gäste durch Zaid Amaussau-Tchibara (16.) und Mamady Diawara (30.) besser machten. Nach gut einer Stunde sorgte Luca Vozar für die Vorentscheidung, Edion Gashi setzte mit seinem Treffer den Schlusspunkt.

Für Schalke geht es bereits am Donnerstag (19. September, 18.30 Uhr) im Nachholspiel gegen Fortuna Düsseldorf weiter, der MSV Duisburg ist am 7. Spieltag in Essen gefordert.

Dort wird Rot-Weiss Essen mit breiter Brust auf die Duisburger warten. Denn im Auswärtsspiel beim TSV Meerbusch gewann RWE durch zwei Treffer von George Acurero mit 2:1 und fuhr den zweiten Sieg der Saison ein, Noel Gergorec hatte für die Hausherren zwischenzeitlich für den Ausgleich gesorgt.

Später am Tag empfängt der SV Meppen noch Fortuna Düsseldorf (13 Uh). Bereits am Samstag bewahrte Spitzenreiter Borussia Dortmund seine blütenweiße Weste und ließ Preußen Münster beim 4:1-Sieg keine Chance.

Auch bei der U17 wurde gespielt. Nachdem am Samstag bereits die meisten West-Klubs im Einsatz waren, war der BVB in seiner Gruppe B (u.a. mit Werder Bremen und dem VfL Osnabrück) erst am Sonntag dran. Und das Warten lohnte sich: Mit einem 8:1-Erfolg setzte sich die Borussia gegen den SV Meppen durch und feierte den dritten Sieg im fünften Spiel. Justin Hoy (4./44./88.) und Diego Castel Branco (34./42./72.) steuerten je einen Dreierpack bei, Ahmad Najdi (27./74.) traf doppelt.