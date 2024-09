Borussia Dortmund konnte auch das sechste Saisonspiel in der U19-Nachwuchsliga für sich entschieden. Beim 4:1-Heimsieg ließen die Schwarz-Gelben Preußen Münster keine Chance.

Sechstes Spiel, sechster Sieg: Der Nachwuchs von Borussia Dortmund zieht in der U19-Nachwuchsliga weiter einsam seine Kreise. Mit 4:1 (3:0) gewann das Team von Trainer Mike Tullberg gegen den SC Preußen Münster und untermauerte damit die Tabellenführung in der Gruppe C.

Dabei ließen die Dortmunder von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, da klingelte es bereits im Tor der Münsteraner. Taycan Etcibasi staubte ab, nachdem Preußen-Keeper Kenan Özcan den ersten Abschluss eines BVB-Akteurs noch parieren konnte. Wenige Minuten erhöhte Elias Benkara nach einer Ecke von Nick Cherny (9.) - 2:0.

Auch danach blieben die Hausherren die dominierende Mannschaft und spielten nach einer knappen halben Stunde in Überzahl. Münsters Verteidiger Ben Menke sah glatt Rot (28.). SCP-Schlussmann Özcan zeichnete sich mehrfach aus, konnte aber das dritte BVB-Tor in der 39. Minute nicht verhindern. Jonas Feddersen erzielte noch vor der Pause das 3:0, nachdem er von Samuele Inacio in Szene gesetzt wurde.

Mit der komfortablen Führung im Rücken nahm der BVB etwas den Fuß vom Gas, erspielte sich dennoch weitere Torchancen. Ousmane Diallo scheiterte nach einem starken Dribbling aus kurzer Distanz an Özcan, auch der Nachschuss aus der zweiten Reihe von Anas Mahjoubi wurde vom Torwart der Adlerträger entschärft (55.).

BVB U19: Lisewski - Rashidi (46. Mahjoubi), Benkara, Meiser, Inacio - Cherny, Feddersen - Ngambia Dzonga (46. Niziolek), Etcibasi, Diallo - Fidjeu-Tazemeta Münster U19: Özcan - Höfling, Zimmermann, Blaszyk, Uka, Menke, Sahin, Blackmann, Varelmann, Demirhan, Schürkmann Schiedsrichter: Marten Kaufels Tore: 1:0 Etcibasi (2.), 2:0 Benkara (9.), 3:0 Feddersen (39.), 4:0 Blaszczyk (68.), 4:1 Blaszyk (71.) Rote Karte: Menke (28.)

In der 68. Spielminute jubelte der BVB-Nachwuchs dann zum vierten Mal: Etcibasi verlängerte eine Hereingabe von Diallo artistisch auf den zweiten Pfosten, wo Oliwer Blaszczyk lauerte. Der 17-Jährige brachte die Kugel aus der Drehung im Tor unter - 4:0. Die Partie war längst entschieden, aber der SCP zeigte Moral. Yannick Blaszyk traf nach Zuspiel von Justus Zimmermann ins kurze Eck und erzielte den Ehrentreffer für die Gäste (71.). Thierry Fidjeu-Tazemeta scheiterte kurz vor Schluss nach einem Konter am Pfosten (83.), so blieb es beim klaren 4:1-Sieg für die Borussia.

Die anderen Revierklubs sind am Sonntag im Einsatz. Der MSV Duisburg empfängt den FC Schalke 04, zudem spielt Rot-Weiss Essen parallel gegen den TSV Meerbusch. Der VfL Bochum, der in der Gruppe E unterwegs ist, trifft auf den SC Paderborn.