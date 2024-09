In der U17-Nachwuchsliga des DFB hat Schalke einen späten Sieg gegen Rot-Weiss Essen gefeiert. Tabellenführer der Gruppe H bleibt aber der Wuppertaler SV.

In der neuen DFB-Nachwuchsliga müssen die U17-Talente von Rot-Weiss Essen weiter auf den ersten Sieg warten. Auch am vierten Spieltag wollte kein Erfolg für RWE rausspringen. Im Heimspiel gegen Schalke 04 waren die Essener immerhin dem dritten Unentschieden ganz nah.

Doch am Ende verloren sie mit 1:2. Den Siegtreffer erzielte Schalke erst in der dritten Minute der Nachspielzeit. Arian Güzel gelang der Lucky Punch. Zuvor hatte Baran Eren für RWE auf 1:1 gestellt (78.). Bakir Mahmoud hatte Schalke in Führung geschossen (62.).

Damit steht RWE auf dem sechsten Tabellenplatz in der insgesamt acht Teams umfassenden Gruppe. Schalke belegt mit sieben Punkten aus vier Partien den zweiten Rang - hinter dem Wuppertaler SV.

Die Bergischen führen die Gruppe H überraschend an und stehen bereits bei drei Siegen und einem Remis - auch an diesem Wochenende blieben sie ungeschlagen und nahmen einen Punkt aus dem Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach mit. Es endete 1:1. Artem Muradian brachte Gladbach in Führung (12.). Dabei blieb es bis tief in die Nachspielzeit. Dann kam Marko Karan und ließ den WSV jubeln (90.+3).

VfL Bochum und BVB siegen, MSV Duisburg verliert

Der VfL Bochum besiegte Schlusslicht Rot-Weiß Oberhausen souverän mit 4:0. Elhan Kovacevic (28.), Lasse Isbruch (34.), Diego Backes (82.) und Desmond Fischer (90.+2) waren erfolgreich.

Derweil setzte sich Fortuna Düsseldorf mit 2:1 im Heimspiel gegen den MSV Duisburg durch. Dennis Etemovski (37.) und Luke Drösser (72.) legten den Grundstein zum Sieg. Der Duisburger Anschlusstreffer durch Bojan Stjepanovic in der Schlussminute kam zu spät.

Mit Borussia Dortmund ist ein weiterer Revierklub in einer Parallelgruppe unterwegs. Der BVB spielt in der Gruppe B - und stellte am Sonntag den Anschluss zur Tabellenspitze her. Mit 4:0 setzten sich die B-Junioren gegen den VfL Osnabrück durch. Damit steht der BVB nun auf Platz drei, drei Punkte hinter Tabellenführer Hannover 96.