Drei Revierklubs vertreten das Ruhrgebiet um U19-DFB-Pokal 2024/2025. Zwei Klubs sind bereits ausgeschieden.

Während der FC Schalke 04 erst am Sonntag (1. September, 11 Uhr) beim FC Carl Zeiss Jena antritt, ist der DFB-Pokal 2024/2025 für die U19-Mannschaft von Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund bereits beendet. Beide Revier-Vertreter verloren ihre Partien am Samstag (31. August).

"Hertha BSC gehört seit vielen Jahren zu den besten Nachwuchsteams in Deutschland und spielt immer wieder um die nationalen Titel mit. Sich mit einer solchen Mannschaft messen zu können, ist ein absolutes Highlight. Wir gehen ganz unabhängig von den zurückliegenden Liga-Ergebnissen und mit großer Vorfreude ins Pokalspiel. Wir wollen das Spiel zu einem Festtag machen", sagte RWE-U19-Trainer Simon Hohenberg vor der Partie der Essener gegen Hertha BSC U19.

Die Essener kämpften wie die Löwen gegen die Berliner, doch am Ende langte es für Rot-Weiss nicht zum Weiterkommen. Vor 150 Zuschauern unterlag RWE der Hertha mit 0:3. Luis Trus (15., 90.) und Maik Afri Akumu sorgten für den Achtelfinal-Einzug der Berliner.

Für Rot-Weiss Essen war es nach den Spielzeiten 1994/1995, 2005/2006, 2011/2012 und 2022/2023 sowie 2024/2025 die fünfte Teilnahme am bundesweiten Pokalwettbewerb.





Derweil ist Borussia Dortmund eigentlich in jeder Saison dabei. In dieser Spielzeit ist für den BVB aber schon in Runde eins alles vorbei. Im West-Duell gegen Bayer Leverkusen unterlag Dortmund mit 3:4 nach Elfmeterschießen.

Die 1. Runde im U19-DFB-Pokal im Überblick:

Rot-Weiss Essen - Hertha BSC 0:3

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3:4 i.E.

Hansa Rostock - Borussia Mönchengladbach 3:4 i.E.

SV Meppen - 1. FC Magdeburg 1:5

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 2:4 n.V.

FC Ingolstadt - Hannover 96 2:1

1. FSV Mainz 05 - Hamburger SV 3:0

1. FC Union Berlin - SV Elversberg 4:1

EGC Wirges - Greuther Fürth 1:2

Energie Cottbus - Eintracht Frankfurt 0:1

TSG Hoffenheim - SSV Ulm 1846 5:1

Sonntag, 1. September:

FC Carl Zeiss Jena - FC Schalke 04

Chemnitzer FC - 1. FC Köln

Waldhof Mannheim - SC Freiburg

VfB Lübeck - Werder Bremen