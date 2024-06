Rot-Weiss Essen stellt sich perspektivisch auf - in diesem Fall in der U17. Da ist ein junger Mann aus Meerbusch hinzugestoßen.

In einem leicht verwackelten, 19 Sekunden langen Videoclip präsentierte der TSV Meerbusch in den sozialen Medien, auf wen sich die Fans von Rot-Weiss Essen da freuen können: Maresuke Chiba. Der Japaner kehrt dem TSV nämlich den Rücken und wechselt in die U17 der Essener an die Seumannstraße.

Im Video wird Chiba auf der rechten Außenbahn bedient. Mit dem Rücken zum Tor lässt der Flügelflitzer seinen Gegenspieler per Hackentrick stehen. Tricks, auf die sie sich künftig auch in Essen freuen dürfen.

Chiba wurde im Jahr 2008 geboren und ist vor rund eineinhalb Jahren aus Japan zum TSV Meerbusch gekommen. In der vergangenen Saison war er in der U16 des TSV unterwegs, nun folgt also der nächste Schritt in die U17 von RWE.

Ein gutes Signal für die Essener, denen in der Jugend zuletzt einige Spieler abhandengekommen sind. Zuletzt waren es allein drei Kicker aus der U19, über deren Abgänge RevierSport berichtet hatte.

Mit Mats Brune ist der Kapitän der Niederrheinpokalsieger-Mannschaft zum SC Wiedenbrück in die Regionalliga West gegangen. "Ich hab jetzt auch oft dort mittrainiert und verstehe mich gut mit den Spielern. Mir gefällt das Umfeld, dieser Traditionsverein und ich bin auch sehr gerne im Stadion. Es ist alles schon sehr cool", hatte er im April 2024 noch gegenüber RevierSport erzählt. Dann aber der Wechsel zum SCW.

Auch Noel-Etienne Reck hat der U19 von RWE den Rücken gekehrt und sich dem Wuppertaler SV angeschlossen. Der talentierte Stürmer und Sohn von Oliver Reck zeigte sich erfreut über seinen Wechsel: "Ich freue mich riesig auf die neue Saison! Danke an die Verantwortlichen für die super Gespräche und das Vertrauen. Ich kann es kaum erwarten, im Stadion am Zoo zu spielen und hoffentlich viele Tore zu schießen."

Und auch Milot Ademi hat sich, wie von RevierSport bereits vorab berichtet, für einen anderen Klub entschieden. Genauer gesagt für Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga Nordost. Er unterschrieb dort einen Vertrag bis 2026. Der offensive Mittelfeldspieler erzielte in der vergangenen Saison in der A-Junioren-Niederrheinliga 16 Tore in 24 Spielen. Erfahrungen in der U19-Bundesliga West sammelte der offensive Mittelfeldspieler in der Saison 2022/23 mit 1