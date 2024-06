Auch in der Regionalliga Nordost schaut man sich gerne im Fußball-Westen um. Allen voran beim FC Rot-Weiß Erfurt.

Der FC Rot-Weiß Erfurt ist noch einmal auf dem Transfermarkt für die Offensive tätig geworden und hat Phillip Aboagye verpflichtet. Wieder ein Spieler, der aus dem Fußball-Westen in die Hauptstadt nach Thüringen wechselt.

Denn zuvor gab der FC RWE auch die Verpflichtung von Jeremiaha Maluze vom Mülheimer FC 97 bekannt - RevierSport berichtete.

Aboagye, der auch die ghanaische Staatsbürgerschaft besitzt, kommt vom SC Wiedenbrück aus der Regionalliga West, wo er zwei Jahre unter Vertrag stand, nach Erfurt.

Ausgebildet wurde der 1,77 Meter große Offensivspieler in der Jugend des VfL Bochum. Aboagye, der beidfüßig ist, fiel zwischen dem 10. und 18. Spieltag der Saison 2023/24 in der Regionalliga West mit Knieproblemen aus.

Nach seiner Verletzung startete der Außenstürmer durch und erzielte an 15 Spieltagen fünf Tore und drei Vorlagen. Insgesamt kommt der gebürtige Dortmunder damit auf acht Scorerpunkte in 23 Regionalligaspielen. Im Westfalenpokal traf Phillip Aboagye in zwei Spielen für den SC Wiedenbrück.

"Ich freue mich, nun ein Teil des Traditionsvereins Rot-Weiß Erfurt zu sein. Der Verein und die Fans haben hohe Erwartungen, die ich gerne erfüllen möchte. Ich freue mich auf die Mannschaft und die Fans und bin gespannt auf die neue Saison", sagt Aboagye, der in der Vergangenheit auch für den Wuppertaler SV auflief.

FC-RWE-Sportdirektor Franz Gerber freut sich über den offensiv variabel einsetzbaren Aboagye: "Phillip konnte uns in der Rückrunde der abgelaufenen Saison in der Regionalliga West von seinen vielseitigen Qualitäten überzeugen. Ich freue mich sehr, dass Phillip uns in Zukunft weiterhelfen wird und bin überzeugt, dass wir noch viel Freude an ihm bei Rot-Weiß haben werden."

Erfurt: Auch Ademi von Rot-Weiss Essen kommt

Neben Maluze aus Mülheim und Aboagye aus Wiedenbrück sind sich die Erfurter nach RevierSport-Informationen auch mit einem Spieler aus Essen einig.

Nach unseren Infos wird Offensivspieler Milot Ademi, der im Nachwuchs von Rot-Weiss Essen jahrelang ausgebildet wurde und zuletzt in der U19 von RWE spielte, nach Erfurt wechseln. Vor Ademi hatten bereits mit Mats Brune (SC Wiedenbrück) und Noel-Etienne Reck (Wuppertaler SV) zwei weitere RWE-U19-Spieler ihre neuen Herausforderungen in der Regionalliga gefunden.