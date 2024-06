Der FC Rot-Weiß Erfurt hat am Wochenende einen Spieler aus der Oberliga Niederrhein vorgestellt. Der Defensivmann kommt aus Mülheim an der Ruhr nach Thüringen.

Nach dem Wechsel von Abwehrchef Dominic Duncan vom BFC Dynamo zum FC Rot-Weiß Erfurt folgt nun die Verpflichtung des nächsten Innenverteidigers: Der erst 19-jährige Jeremiaha Maluze vom Mülheimer FC aus der Oberliga Niederrhein wird zur neuen Saison 2024/25 für die Rot-Weißen auflaufen.

Der Innenverteidiger, der auch die nigerianische Staatsbürgerschaft besitzt, absolvierte in der abgelaufenen Saison 27 Spiele in der Oberliga Niederrhein. 13 dieser 27 Spiele bestritt Maluze in der Hinrunde für den SV Straelen, ehe er im Winter zum Ligakonkurrenten Mülheimer FC wechselte, wo der Innenverteidiger in der Rückrunde weitere 14 Spiele absolvierte.

Für den Mülheimer FC 97 stellte der gebürtige Duisburger mit vier Toren in der Oberliga Niederrhein seine Torgefährlichkeit unter Beweis. Auch im Niederrheinpokal traf das 1,93 Meter große Abwehrtalent in drei Spielen einmal.

"Liebe Rot-Weiß-Fans, ich kann es kaum erwarten und freue mich sehr auf die kommende Reise mit euch. Ich bedanke mich beim Trainerteam und dem Verein für die Chance und das Vertrauen, das Trikot dieses Traditionsvereins tragen zu dürfen, dieses Vertrauen werde ich versuchen mit engagierten und guten Leistungen zurückzahlen. Auf eine erfolgreiche Zeit", freut sich der Neuzugang aus Mülheim an der Ruhr.

Der 19-Jährige erhält in Erfurt einen Zweijahresvertrag bis Juni 2026. "Jeremiaha hat sowohl beim SV Straelen als auch beim Mülheimer FC in der Oberliga mit sehr guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und uns von seinen Qualitäten überzeugt. Ein junger Abwehrspieler, der sicherlich wie andere vor ihm von unserem Trainerteam sehr gut ausgebildet wird, um dann den nächsten Schritt in seiner Karriere machen zu können", sagt Sportdirektor Franz Gerber über Maluze.

Schon in der Vergangenheit hat der FC RWE mal Salomon Patrick Amougou Nkoa von Schwarz-Weiß Wattenscheid verpflichtet und dieser wechselte später in die 2. Bundesliga zum FC Hansa Rostock. Sicher auch ein Werdegang von dem Maluze träumt.