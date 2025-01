Beim FC Schalke 04 galt er einst als Lichtblick, als Hoffnungsträger. Nun, nach einigen Wechseln ist er mit 23 Jahren vereinslos.

Der ehemalige Schalke-Profi Matthew Hoppe ist mit 23 Jahren vereinslos. Wie der englische Zweitligist Middlesbrough FC mitteilte, einigste man sich mit dem Angreifer auf einen vorzeitige Vertragsauflösung.

Zuletzt schaffte es Hoppe nicht einmal mehr in der "Premier League 2", wo sich die Zweitvertretung der Engländer mit den anderen Reservisten und Nachwuchskickern der Profi-Klubs misst, in den Kader.

Hoppe war im Sommer 2022 zum aktuell Fünftplatzierten der Championship gewechselt. In dieser Zeit brachte er es allerdings auf lediglich sechs Einsätze für die "Boro"-Profis. 2023 verbrachte der US-Amerikaner das zweite Halbjahr in seinem Heimatland San Jose Earthquakes (acht Spiele, zwei Tore).

Der groß-gewachsene Angreifer ist nun ablösefrei zu haben und wird auf die nächste Chance hoffen, sein Potential zu erfüllen. Dies konnte Hoppe bislang alleine beim FC Schalke 04 auf Profi-Niveau unter Beweis stellen.

Schalke: Hoppe war beim Abstieg aus der Bundesliga 2021 ein Lichtblick

Hoppe kam 2019 aus den USA in die Schalker Knappenschmiede und erhielt eineinhalb Jahre später schließlich seinen ersten Profivertrag. Unter Manuel Baum gab er am 28. November 2020 mit 19 Jahren sein Bundesliga-Debüt. Es folgten 21 weitere Einsätze und stolze sechs Tore.

Seinen größten Moment erlebte er am 15. Spieltag, als er Schalke mit einem Hattrick zu einem 4:0-Heimsieg über die TSG-Hoffenheim führte. Doch weder für die Königsblauen - sie stiegen als abgeschlagenes Schlusslicht ab - noch für Hoppe würde sich das als Katalysator erweisen.

Hopp wurde für angebliche 3,5 Millionen Euro an RCD Mallorca verkauf. Weder in Spanien (sieben Einsätze, kein Tor) noch während seiner Leihe bei Hibernian FC in Schottland (neun Einsätze, ein Tor) sowie später bei Middlesbrough konnte sich der achtfache Nationalspieler richtig durchsetzen.

Seit seinem Abschied aus Deutschland brachte es Hoppe in dreieinhalb Jahren auf lediglich 1077 Profi-Minuten.