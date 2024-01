Vor drei Jahren, am 9. Januar 2021, sorgte Matthew Hoppe mit einem Gala-Auftritt für den ersten Schalker Bundesliga-Dreier nach 30 sieglosen Partien.

Genau vor drei Jahren, am 9. Januar 2021, traf der FC Schalke 04 vor heimischem Publikum auf die TSG 1899 Hoffenheim. Auf dem Spiel stand nicht weniger als die Einstellung eines Bundesliga-Negativrekords: Seit knapp einem Jahr war man in der Liga sieglos, konnte die letzten 30 Spiele saisonübergreifend nicht gewinnen (zehn Unentschieden, 20 Niederlagen). Die längste Serie ohne einen Bundesliga-Sieg hielt bis zu diesem Tag Tasmania Berlin, die zwischen 1965 und 1966 31 Mal ohne Dreier blieben - ein junger US-Amerikaner sorgte dafür, dass dieser unliebsame Titel in der Hauptstadt blieb.

Mit mageren vier Punkten aus 14 Spielen gingen die Knappen gegen die TSG - zu diesem Zeitpunkt Tabellen-13. mit 15 Zählern - als klarer Außenseiter in die Partie. Für die Schalker war es das zweite Spiel unter Trainer Christian Gross. Nachdem Vorgänger Manuel Baum Hoppe in den Wochen zuvor schon seine ersten drei Bundesliga-Einsätze gewährt hatte, war der damals 19-Jährige unter dem Schweizer im Sturm gesetzt.

Hoppe-Dreierpack, vier Scorerpunkte für Harit

Gegen die Hoffenheimer sollte dann die bislang größte Stunde der Karriere des Stürmers schlagen. Mit drei Treffern (42./57./53.), allesamt vorbereitet von Amine Harit, brachte er seiner Mannschaft eine 3:0-Führung und stellte damit die Weichen für den ersten Sieg seit dem 17. Januar das Vorjahres (2:0 über Borussia Mönchengladbach). In der 79. Minute sorgte der an diesem Tag mit vier Scorerpunkten überragende Harit dann sogar noch für das 4:0.

Hoppe selbst konnte den Schwung aus dieser Partie zumindest in zwei weitere Spiele transportieren und traf auch in den anschließenden beiden Partien bei Frankfurt (1:3) und gegen Köln (1:2). Als Mannschaft startete S04 gleich nach dem Sieg aber die nächste Sieglos-Serie und blieb zwölf Mal ohne Dreier. Mit insgesamt lediglich drei Siegen - es folgten ein 1:0 über Augsburg und ein 4:3 gegen Frankfurt, bei dem Hoppe Saisontor Nummer sechs und seinen einzigen Assist markierte - mussten die Schalker am Ende der Saison mit nur 16 Punkten den Gang in Liga zwei antreten.

Über Spanien, England und Schottland zurück in die USA

Hoppe selbst ging diesen Weg jedoch nicht mit. Der Stürmer debütierte zunächst beim Gold Cup für die Nationalmannschaft der USA und wechselte anschließend für 3,5 Millionen Euro zum spanischen Erstligisten RCD Mallorca.

An seine Leistung von jenem 9. Januar 2021 konnte Hoppe allerdings bislang nicht mehr anknüpfen. Auf eine enttäuschende Zeit in Spanien (sieben Spiele, eine Vorlage) folgte der Wechsel für drei Millionen Euro zum englischen Zweitligisten FC Middlesbrough, der ihn nach sechs Kurzeinsätzen ohne Torbeteiligung in der Hinrunde 2022/23 gleich zum Hibernian FC verlieh. Auch in Schottland blühte Hoppe nicht auf (neun Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen). Seit diesem Sommer ist er nun leihweise zurück in seiner Heimat und läuft für die San Jose Earthquakes auf. Beim MLS-Klub gelangen ihm bislang zwei Tore in neun Spielen.