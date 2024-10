Puh, so hatte sich der ehemalige Dortmunder Mats Hummels seinen Start in Italien sicher nicht vorgestellt. Bei der AS Rom kommt er einfach nicht zum Zug.

Noch am Samstag, 1. Juni, hatte Mats Hummels auf größter europäischer Bühne gezeigt, was in ihm steckt. Im Champions-League-Finale mit Borussia Dortmund war das. Der BVB unterlag Real Madrid mit 0:2, Hummels verpasste es, seine Zeit im Pott mit dem größten Titel im europäischen Klubfußball endgültig zu krönen.

Denn es war sein letztes Pflichtspiel in schwarz-gelb. Für Hummels ging es nicht weiter. Danach kamen die wildesten Gerüchte auf. Mal sollte er mit Brighton verhandelt, mal in Bologna oder auf Mallorca gewesen sein. Am Ende wurde es der italienische Topklub AS Rom.

Doch dort kommt der Innenverteidiger einfach nicht in Tritt. In der Europa League und in der Serie A hätte es genügend Möglichkeiten gegeben, Hummels einzusetzen. Das ist bisher aber noch immer nicht geschehen.

Dabei ist er seit Anfang September da. "Er hat die Einstellung eines großen Profis. Ich setze ihn aktuell nicht ein, aber er verpasst nie eine Trainingseinheit", sagte sein Trainer Ivan Juric (via "transfermarkt.de").

So stehe etwa der ehemalige Frankfurter Evan N'Dicka vor Hummels. "Ich wollte in der Defensive nicht viel ändern. Hummels' Zeit wird kommen und ich bin überzeugt, dass er uns einen großen Dienst erweisen wird. Dass er noch nicht auf dem Platz steht, ist meine Schuld und nicht seine."

Juric wolle Hummels spielen sehen, müsse aber abwägen, wann es soweit sei. Die Defensive der Römer steht derzeit sattelfest. Erst am Donnerstag gab es in der Europa League ein 1:0 über Dynamo Kiev.

Mitte Juni hatte sich Hummels mit emotionalen Worten offiziell vom BVB verabschiedet. "Liebe Fans, meine Zeit in Schwarzgelb findet nun nach insgesamt über 13 Jahren ein Ende. Es war mir eine riesengroße Ehre und Freude, so lange für den BVB gespielt und den Weg von Platz 13 im Januar 2008 bis zu dem, was Borussia Dortmund heute darstellt, fast durchgehend mitgemacht zu haben. Dieser Verein mit seinen Fans ist etwas ganz Besonderes – und für mich noch viel mehr als das."

Mit den Dortmundern war Hummels unter anderem zweimal Deutscher Meister und zweimal DFB-Pokalsieger. Dazu kommt natürlich der WM-Titel 2014, als Hummels für Deutschland in Brasilien Stammspieler war. In Rom ist er davon weit entfernt.