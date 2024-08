Start nach Maß für die Frauen des VfL Bochum. In der Liga müssen sich die Aufsteigerinnen aber noch gedulden, ehe es Anfang September losgehen kann.

Die Frauen des VfL Bochum haben ihr erstes Pflichtspiel souverän gewonnen. In der ersten Runde im DFB-Pokal schlug der Zweitliga-Aufsteiger aus Bochum den Regionalligisten Hansa Rostock mit 10:0 (4:0).

Beim zweistelligen Erfolg zeigte sich speziell Nina Lange torhungrig, sie steuerte vier Treffer zum Kantersieg bei. VfL-Trainer Kyra Malinowski betonte gegenüber den Vereinsmedien: "Es war ein gutes Spiel. Wir waren die ganze Zeit die dominante Mannschaft und haben auch in der Höhe verdient gewonnen.“

Am heutigen Dienstag (20. August) wird bereits die 2. Runde im DFB-Pokal ausgelost. Malinowski: "Sollten wir einen unter- oder gleichklassigen Gegner bekommen, werden wir alles daransetzen, weiterzukommen. Wird es ein Erstligist, wird es schwerer, aber wie sagt man so schön, im Pokal ist alles möglich.“

Eigentlich stünde für den VfL nun am Wochenende der Auftakt der 2. Bundesliga an. Doch aufgrund der U20-Weltmeisterschaft der Frauen in Kolumbien wurde der Auftakt beim FC Bayern München II verschoben.

Somit starten die Bochumerinnen mit einem Heimspiel (Sonntag, 1. September, 14 Uhr) auf dem Leichtathletikplatz am Vonovia Ruhrstadion gegen Eintracht Frankfurt II in die Saison.

Die spielfreie Zeit nutzt der VfL, um noch zwei Freundschaftsspiele zu bestreiten. Zunächst geht es zu Hause gegen den VfL Wolfsburg II. Am Sonntag geht es nach Hannover, wo die Partie gegen Hannover 96 ansteht.

Malinowski: "Es gibt immer noch viel Luft nach oben. Wir wollen in den Testspielen nochmal allen Spielerinnen die Möglichkeit geben, über 90 Minuten zu gehen.“

Aus dem Ruhrgebiet war kein zweites Team in der ersten Runde im DFB-Pokal am Start. In der 2. Runde wird nun auch die SGS Essen in den Wettbewerb einsteigen.

Tore für den VfL gegen Rostock: Nina Lange (4), Alina Angerer (2), Anna Marques (2), Lucy Karwatzki, Lilian Huber