Rhenania Bottrop zählt in der Bezirksliga 5 Niederrhein zum Spitzentrio, welches dem Rest der Liga enteilt ist. Dennoch ist man zurückhaltend, was das Thema Aufstieg angeht.

Mit elf Siegen in Folge ist Rhenania Bottrop fulminant in die Saison 2024/25 in der Bezirksliga 5 Niederrhein gestartet. Es folgte zwar eine leichte Delle mit drei sieglosen Spielen hintereinander, doch die Bottroper gehen auf Platz zwei liegend in die Winterpause.

Ein Punkt liegt nur zwischen Rhenania und Spitzenreiter SpVgg Sterkrade 06/07. Die Bottroper haben zudem aufgrund der Absage des letzten Spiels des Jahres gegen den RSV Praest, die durchaus für Ärger sorgte, noch ein Nachholspiel und könnten damit die Tabellenführung im neuen Jahr übernehmen.

Im Interview mit RevierSport spricht Rhenania-Trainer Stefan Thiele über den phänomenalen Saisonstart, seine Erwartungen für die Rückrunde und erklärt, was seine Mannschaft bislang ausgezeichnet hat.

Stefan Thiele über ...

... die bisherige Saison in der Bezirksliga 5 Niederrhein: "Ich sehe die Saison bislang absolut positiv. Wir haben mit elf Siegen am Stück einen richtig guten Saisonstart hingelegt. Dann kam eine kleine Ergebniskrise. Es war aber nur ein schlechtes Spiel dabei, bei den anderen zwei stimmten die Ergebnisse einfach nicht. In den letzten drei Spielen kamen wir auch wieder ergebnistechnisch in die Spur. Wenn wir das Nachholspiel gewinnen sollten, sind wir auch noch Tabellenführer."

... den schönsten Moment in der bisherigen Saison: "Einen bestimmten Moment gab es nicht. Die ganze Hinserie war eigentlich top, weil die Jungs super mitgezogen haben - im Training und in den Spielen. Wir haben guten und erfrischenden Fußball gespielt, was man auch an den vielen Toren sieht, die wir erzielt haben. Natürlich sind die Siege gegen die beiden Top-Mannschaften Sterkrade 06/07 und SC 20 schöne Momente, aber die anderen Ergebnisse sind genauso wichtig."

... den schlimmsten Moment in der bisherigen Saison: "Natürlich die erste Niederlage. Die tat schon weh, weil sie an dem Tag auch absolut verdient war und wir schlecht gespielt haben. Wir hätten die Serie natürlich gerne weiter fortgesetzt. An dem Tag haben wir aber nicht so abgeliefert, wie es sein musste, um einen Sieg einzufahren. Aber damit war zu rechnen, dass wir nicht mit 34 Siegen durchmarschieren."

... die Ziele für 2025 und was noch im Winter passiert: "Bisher gibt es noch nichts zu verkünden, wir führen aber mit dem einen oder anderen Spieler Gespräche. Unser Ziel ist, dass wir oben dabeibleiben, eine erfolgreiche Rückrunde spielen und dann schauen, wofür es am Ende reicht. Die wird sehr schwer, weil wir gegen die drei Top-Mannschaften Sterkrade 06/07, SC 20 und Rhede auswärts spielen müssen. Aber den Aufstieg haben wir vor der Saison schon nicht als konkretes Ziel ausgerufen und haben es jetzt auch noch nicht umformuliert. Wir haben eine ganz junge Truppe und da sind immer noch Rückschläge einzukalkulieren. Wir hoffen natürlich, dass die ausbleiben in der Größenordnung. Es wird eine lange Rückrunde und wir versuchen einfach da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben."