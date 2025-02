Der Druck liege er bei der Spvgg Sterkrade 06/07, sagte Rhenania Bottrops Trainer Stefan Thiele vor dem Bezirksliga-Topspiel. Und es gibt noch einen dritten Klub in der Aufstiegs-Verlosung.

Rhenania Bottrop hat am Sonntag, 16. Februar, 15:30 Uhr die Chance, i Aufstiegsrennen der Bezirksliga Niederrhein 5 einen ganz großen Schritt nach vorne zu machen. Mit einem Sieg im direkten Duell wäre das Team von Trainer Stefan Thiele seinen ersten Verfolger Spvgg Sterkrade 06/07 erst einmal los.

"Die Stimmung ganz entspannt und normal, wie eigentlich die letzten Wochen und Monate auch", sagte Thiele. Von einer möglichen Vorentscheidung wollte er nichts wissen. "Wir freuen uns auf das Spiel, aber wissen auch, dass an diesem Spieltag noch nichts entschieden wird."

Thiele rechnet mit einem "hochmotivierten Gegner". "Wenn wir das Ding ziehen, sind sie fünf Punkte hintendran. Sterkrade hat sich selbst als Aufstiegskandidat tituliert. Ich glaube, dass sie durch die eigenen Aussagen ein Stück weit unter Druck stehen."

Und was ist mit Rhenania? Ende des vergangenen Jahres hatte sich Thiele gegenüber RevierSport noch zurückgehalten. Jetzt wurde er etwas deutlicher. "Natürlich wollen wir aufsteigen, wenn wir 18, 19 Spieltage Tabellenführer sind. Ich will das Maximum herausholen. Ich bin aber nicht der Typ, der Parolen rauskloppt. In Sachen Aufstieg spielen so viele Faktoren eine Rolle, warum sollten wir uns also permanent unter Druck setzen? Wenn es kommt, nehmen wir es mit."

Und dann ist da ja noch der SC 20 Oberhausen, der einen Zähler hinter Sterkrade auf Platz drei auf ein Unentschieden lauert, um mit einem Sieg selbst die Tabellenführung zu übernehmen. "Der SC 20 ist im letzten Jahr fast abgestiegen. Im Sommer haben den ein oder anderen Neuen geholt und jetzt eine routinierte Mannschaft. Ich denke, sie werden bis zum Saisonende ganz oben dabei sein", prophezeite Thiele, der jetzt aber erstmal Sterkrade seine ganze Aufmerksamkeit widmet.

Personell kann er aus dem Vollen schöpfen. Nach aktuellem Stand sind alle Mann an Bord - also auch Top-Torjäger Niklas Wenderdel, der mit 25 Toren in 19 Spielen auch um die kicker-Torjägerkanone für Deutschlands Bezirksligen mitspielt.

"Das ist eigentlich kein Thema", sagte Thiele. "Wir spielen die Saison nicht für Nicki, damit er die Torjägerkanone gewinnt. Ich würde mich aber natürlich sehr für ihn freuen, wenn er sie gewinnen sollte. Er ist ein sehr abgebrühter Stürmer, aber am Ende geht es ums Team."

Und wieso wird das gegen die Spvgg Sterkrade 06/07 gewinnen? "Weil wir die bessere Mannschaft sind", antwortete Thiele knapp mit einem Lachen. Er wolle keinesfalls arrogant wirken. Aber er habe großes Vertrauen in seine Mannschaft. Das soll sich am Sonntagabend in fünf Punkten Vorsprung auf Sterkrade widerspiegeln.