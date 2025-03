Rhenania Bottrop hat in der Bezirksliga Niederrhein 5 mit einem 4:1 Erfolg die Tabellenführung zurückerobert. Trainer Stefan Thiele blickt auf die restlichen Wochen.

Der Titelkampf in der Bezirksliga 5 Niederrhein ist nach wie vor spannend. Die Tabellenführung wandert oft hin und her. Zuletzt konnte Rhenania Bottrop sich diese wieder zurückerobern und somit die Konkurrenz der SpVgg Sterkrade 06/07 ablösen.

Damit nutzen sie einen 0:2-Patzer der Spielvereinigung beim SV Blau-Weiß Dingden II gnadenlos aus. Mit einem souveränen 4:1-Erfolg setzt sich das Team zu Hause gegen DJK TuS Stenern durch. Stefan Thiele, Trainer von Rhenania Bottrop, beschreibt die Leistung seiner Akteure im Aufeinandertreffen knapp: "Sehr reif, sehr abgeklärt und sehr solide sind wir dort aufgetreten. Wir hätten sogar noch das ein oder andere Tor mehr machen können, aber im Großen und Ganzen haben wir nichts anbrennen lassen. In der Höhe war der Sieg mehr als verdient."

Aber nicht nur in diesem Spiel zeigte sein Team eine erfolgreiche Leistung. Schon seit Wochen läuft es beim Bezirksligisten. Die letzten drei Spiele konnte man alle für sich entscheiden. Dabei erzielte man insgesamt 15 eigene Tore. Wichtig war auch der Sieg gegen SC 20 Oberhausen, die man so auf Distanz im Aufstiegsrennen halten konnte. Wenn man den Patzer im Spiel gegen die SpVgg Sterkrade 06/07 vor rund einem Monat außen vor lässt, liegt die letzte Niederlage sogar schon seit Mitte November zurück.

"Wir haben sehr gute Fußballer in den Reihen, die talentiert sind, richtig Bock auf das Ganze haben und dementsprechend auch Gas geben. In manchen Spielen fehlt vielleicht so ein bisschen die Erfahrung und Cleverness, sodass manche Ergebnisse noch deutlicher gewesen wären oder wir den ein oder anderen Punkt weniger abgegeben hätten - obwohl man das auch nicht richtig kritisieren kann", erklärt Thiele diesen Erfolg.

An der Tabellenspitze hat sich mittlerweile eher ein Zweikampf zwischen Bottrop und Sterkrade ergeben. Da Sterkrade Freitagsabends vorlegen musste, wusste man im Vorfeld bereits, dass man die Tabellenführung mit einem Sieg wieder übernehmen könnte. Druck erzeugt dies in der Mannschaft jedoch nicht, wie der Coach meint: "Natürlich guckt man, was die Konkurrenz macht, wenn es oben so eng ist. Es ist schön vorher zu wissen, dass man mit einem Sieg vorbeiziehen kann. Letztendlich ist es jedoch immer wichtig, dass wir bei den elf Spielen, die noch zu spielen sind, unsere Leistung abrufen, damit bei uns die Ergebnisse stimmen. Wir wollen uns gar nicht unter Druck setzten lassen, sondern einfach fußballspielen."

Wir werden uns nicht unter Druck setzten, sondern sind froh, dass wir so eine gute Saison spielen. Wenn man von 23 Spieltagen 19 Spieltage an der Tabellenspitze steht, möchte man sich am Ende der Saison dann auch krönen Stefan Thiele

Rhenania Bottrop hat durch den Sieg aktuell zwei Punkte Vorsprung auf die Sterkrader. Damit hat man den Aufstieg wieder in der eigenen Hand. "Dadurch, dass wir uns nie als Aufstiegsaspirant oder -favorit gesehen haben, nehmen wir das alles erstmal so mit, wie es kommt. Es sind noch elf Spiele - ich glaube, dass der Aufstiegskampf sehr lange gehen wird. Das Potenzial haben alle drei Mannschaften oben. Es wird von vielen Faktoren abhängen. Wir werden uns nicht unter Druck setzten, sondern sind froh, dass wir so eine gute Saison spielen. Wenn man von 23 Spieltagen 19 Spieltage an der Tabellenspitze steht, möchte man sich am Ende der Saison dann auch krönen", blickt der Coach auf die Aufstiegssituation.

Als Nächstes geht es für die Bottroper gegen die Sportfreunde Königshardt (23. März) und den TuB Bocholt (30. März), beides Teams, die noch um den Klassenerhalt kämpfen. "Königshardt steht momentan etwas mit dem Rücken zur Wand, wenn man sich die Tabellenkonstellation von unten anschaut. Die anderen Gegner unten spielen teilweise gegeneinander und können so näher an sie ran rücken. Daher ist unser Gegner fast gezwungen Punkte gegen uns zu holen, um nicht mehr ganz unten reinzurutschen. Deswegen erwarte ich dort ein schweres Spiel", meint Thiele abschließend.