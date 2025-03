Rhenania Bottrop kämpft aktuell in der Bezirksliga 5 Niederrhein um den Aufstieg. Jetzt steht das Topspiel gegen den SC 20 Oberhausen an. Das erwartet Trainer Stefan Thiele.

Den zweiten Platz belegt Rhenania Bottrop in der Bezirksliga 5 Niederrhein und steht somit nur einen Punkt hinter dem Tabellenführer aus Sterkrade. Also alles noch offen im Rennen um den Aufstieg in die Landesliga. Richtungsweisend könnte das nächste Spiel der Bottroper werden.

Auf die Rhenania wartet nämlich der Drittplatzierte SC 20 Oberhausen (07.03., 19:30 Uhr). Die Oberhausener gehen mit zwei Niederlagen in Folge ins Topspiel. So verlor der SC seine letzten Partien gegen Arminia Lirich mit 1:2 und gegen den Stadtrivalen SuS 21 Oberhausen mit 3:4. Die Oberhausener befinden sich also aktuell in einer Formkrise.

Stefan Thiele, Trainer der Rhenania aus Bottrop, nimmt Oberhausen trotz des Formtiefs nicht auf die leichte Schulter. "Ich erwarte einen hoch motivierten Gegner. Sie haben auch noch Chancen, oben dranzubleiben. Wenn wir gegen sie gewinnen, wird das aber schwer werden", schätzt der Bottroper Cheftrainer den kommenden Gegner ein. Die Vorbereitung auf den SC 20 Oberhausen lief laut Thiele relativ normal ab.

"Die Jungs haben am Wochenende erstmal Karneval gefeiert, um die Birne etwas freizubekommen. Ansonsten werden wir ganz normal trainieren, damit fangen wir am Dienstag an. Die Stimmung ist gut", so Trainer Thiele zu den Spielvorbereitungen in der spielfreien Woche.

Auch die letzten Begegnungen der Bottroper liefen ergebnistechnisch etwas schlechter. Erst die Niederlage im Topspiel gegen den Tabellenführer aus Sterkrade (2:4) und dann ein knapper 7:6-Sieg gegen den Zehnten aus Voerde. Trainer Thiele zeigt sich dennoch zufrieden. "Es war ein gutes Niveau der Mannschaft im Topspiel. Und der Sieg gegen Voerde war zwar knapp, aber dennoch verdient. Das waren super 90 Minuten für die Zuschauer", sagt Thiele lachend zum letzten Spiel seiner Truppe.

Die Kaderplanungen laufen langsam

Nun geht es darum, sportlich einen Kontrahenten auf Distanz zu halten. Hinter den Kulissen müssen die Verantwortlichen derweil zweigleisig planen, weil nicht klar ist, in welcher Liga die Mannschaft in der kommenden Spielzeit an den Start geht.

Klar ist in Bottrop - man vertraut auf junge Spieler. "Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Unser Ziel ist es, unabhängig von der Liga, den Großteil der Mannschaft zu behalten. Klar muss man im Falle eines Aufstiegs kurzfristig etwas am Kader tun, aber der Großteil der aktuellen Mannschaft geht auch mit in die nächste Saison", blickt Thiele voraus.