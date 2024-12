Die Spielvereinigung Sterkrade 06/07 überwintert in der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein auf Platz eins.

Große Freude in Oberhausen-Sterkrade: Die Spielvereinigung 06/07 feierte am Nikolaustag 2024 eine 7:2-Gala gegen Fortuna Bottrop und steht nach der abgesagten Partie von Rhenania Bottrop beim RSV Praest als Wintermeister fest.

"Das war bärenstark. Es hat richtig Spaß gemacht, den Jungs von außen zuzuschauen. Wir wissen die Tabellenführung durch den Spielausfall von Rhenania schon einzuschätzen, dennoch ist es natürlich eine tolle Momentaufnahme und sicherlich für die Stimmung auf der Weihnachtsfeier mehr als förderlich (lacht)", sagte Lars Mühlbauer, Trainer von Sterkrade 06/07.

Damian Vergara-Schlootz erzielte gleich vier Treffer und steht nun bei 17 Saisontoren. Mühlbauer lobte seinen Torjäger, der zuletzt auch auf der Bank Erfahrungen sammeln musste: "Er kam jetzt zweimal von der Bank und hat gegen Fortuna Bottrop entsprechend die richtige Reaktion gezeigt."

Während in Sterkrade eine ausgelassene Stimmung herrschte, ärgerten sich die Verantwortlichen und Spieler von Rhenania Bottrop. Die Bottroper stehen nun bei einem weniger ausgetragenen Spiel einen Punkt hinter Sterkrade.

Stefan Thiele, Rhenania-Trainer, sagte gegenüber der WAZ zur Spielabsage in Praest: "Das ist schon wettbewerbsverzerrend", stellte Thiele klar und untermauerte seine These mit einer interessanten Frage: "Stell dir vor, der RSV Praest legt in der Winterpause personell noch einmal richtig nach, um den Abstieg in die Kreisliga zu verhindern. Dann treffen wir Ende Januar auf eine ganz andere Mannschaft. Ist das fair?"

Mühlbauer wollte auf den Bottroper Ärger nicht reagieren und meinte nur gegenüber RevierSport: "Zur Spielabsage will ich mich nicht groß äußern. Ich denke aber, dass der Rasenplatz nach den vielen Regenfällen wahrscheinlich nicht bespielbar war. Das hat meiner Meinung nach ja nichts mit Wettbewerbsverzerrung zu tun, man will ja ordentliche Bedingungen vorfinden."