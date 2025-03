Die SpVgg Sterkrade 06/07 ging als Tabellenführer in den 23. Spieltag der Bezirksliga 5 Niederrhein. Doch durch die 0:2-Niederlage bei Dingden II ist Rhenania Bottrop vorbeigezogen.

In der Bezirksliga 5 Niederrhein ging die Spielvereinigung Sterkrade 06/07 als Tabellenführer in die Partie gegen den SV Blau-Weiß Dingden II. Mit einem Punkt Vorsprung auf den Zweiten Rhenania Bottrop reiste Sterkrade ohne Trainer Lars Mühlbauer nach Hamminkeln. Der 47-Jährige fehlte krankheitsbedingt.

Der Cheftrainer konnte dennoch Einblicke in die Auswärtsniederlage geben: "Ich bin krankheitsbedingt ausgefallen und wir hatten auch einige angeschlagene und kranke Spieler im Kader, aber trotzdem hatten wir eine super Elf auf dem Platz. Am Freitag haben wir weit unter unseren Möglichkeiten gespielt. Ich versuche momentan noch herauszufinden, woher das kommt, weil diese Leistung aus dem Nichts kommt. Ich kann mir das schwer erklären."

Die Aufstiegsaspiranten kassierten gegen Blau-Weiß Dingden II zwei frühe Tore (4', 11') durch den Doppeltorschützen Alexander Sack. 2:0 für die Hausherren war dann auch der Endstand. Die Niederlage tut, besonders nach der Serie von neun ungeschlagenen Partien, weh. "Wir haben unsere exzellente Ausgangsposition dadurch sehr verschlechtert und das ziemlich leichtfertig", sagt der Übungsleiter.

Mühlbauer will die Serie wieder aufbauen

Der Cheftrainer, der schon seit 2020 im Verein ist, hat ein klares Ziel vor Augen: "Wir wollen eine neue Serie starten, ganz klar. Das ist auch unser Anspruch und unser Ziel. Wir werden daran arbeiten und greifen neu an. Das war jetzt ein deutlicher Niederschlag, aber das wird uns nicht umhauen, da bin ich mir sicher."

Starten können die Oberhausener die neue Serie am nächsten Spieltag im Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Altstaden (23.03., 15:30 Uhr) Der Zehnte verlor am vergangenen Spieltag mit 1:6 bei SV Haldern. Zu unterschätzen ist Schwarz-Weiß dennoch nicht.

Das sieht auch Mühlbauer so: "Gegen die Altstadener ist es immer eine hitzige Partie, zumindest war es bisher immer so. Deswegen erwarte ich deutliche und starke Gegenwehr. Wir sind zwar Favorit, aber das waren wir am Freitag auch. Ich denke es wird ein tiefstehender Gegner. Ich glaube nicht, dass sie uns viel attackieren werden."

Um den Traum vom Aufstieg in die Landesliga weiter am Leben zu halten, "wird es wichtig sein, jedes Spiel mit der nötigen Ernsthaftigkeit anzugehen." Beweisen kann es die Mannschaft von Lars Mühlbauer direkt am kommenden Sonntag im Spiel gegen Altstaden in der Heimstätte am Dicken Stein.