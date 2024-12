Der BV Herne-Süd beendet das Jahr als Spitzenreiter der Bezirksliga Westfalen 9. In der restlichen Saison soll daran angeknüpft werden.

Der BV Herne-Süd hatte vor der Saison ordentlich aufgerüstet und war mit einem beinahe komplett neuen Kader in die Saison der Bezirksliga Westfalen 9 gestartet. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich die Mannschaft von Trainer Andre Fuchs mehr als nur gefangen.

Die Süder stehen zur Winterpause punktgleich mit dem FC 96 Recklinghausen an der Tabellenspitze. Die würden die Herner nur ungern wieder einbüßen.

Tim Eibold, Sportlicher Leiter BV Herne-Süd, über

… die bisherige Saison in der Bezirksliga Westfalen 9: „Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden. Wir hatten 17 Neuzugänge und haben da in den ersten fünf Spielen die PS noch nicht so auf die Straße bekommen. Aber danach hat sich das sehr gut eingestellt zwischen Trainer-Team und Mannschaft. Da war beides überragend. Das Umfeld stimmt genauso. Vor den Ehrenamtlichen kann man auch nur den Hut ziehen. Es ist eine Einheit zwischen Trainer, Mannschaft und Verein. Es macht richtig Spaß. Ich kenne den Verein schon seit etlichen Jahren, deshalb setze ich gerne meinen Stärken dafür ein.“

… den schönsten Moment in der bisherigen Saison: „Es gab nicht den einen Moment. Wir haben viele geile Siege eingefahren, aber auch zu sehen, wie das Spiel zwischen allen Beteiligten zusammenläuft, dass es nach so einem Umbruch so gut angenommen wird und so einer strukturellen Umstellung so gut läuft, ist auch nicht selbstverständlich.“

… den schlimmsten Moment in der bisherigen Saison: „Das war das 0:5 gegen den FC 96 Recklinghausen. Das war ein total gebrauchter Tag. Aber das gehört auch dazu. Da passt der alte Spruch: Lieber einmal 0:5 verlieren als fünfmal 0:1.“

… die Ziele für 2025 und was noch im Winter passiert: „Wir stehen oben, da würden wir auch gerne bleiben. Wir ziehen die Zügel jetzt noch mal richtig an. Vom Aufstieg können wir aber noch nicht reden. Du kannst es nicht wirklich planen, aber du kannst die Weichen dafür stellen. Wir werden auf jeden Fall noch etwas auf dem Transfermarkt machen. Es werden wahrscheinlich drei Neue dazukommen. Das ist aber noch nicht spruchreif.“