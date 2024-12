Nur wenige Stunden nach Weihnachten 2024 konnte der BV Herne-Süd einen echten Transfercoup bekanntgeben.

Wir sprechen hier von der Bezirksliga - deshalb ist das auch ein absoluter Transferhammer: Der Tabellenführer der Bezirksliga Staffel 9 in Westfalen, der BV Herne-Süd, präsentierte die Verpflichtung von Marcus Piossek.

Der Ex-Profi kommt auf 299 Einsätze in der 3. Liga und stand zudem in zehn Begegnungen in der 2. Bundesliga auf dem Rasen. Zuletzt war der 35-Jährige in der Westfalenliga für den SC Westfalia Herne aktiv. Nach seinem Rücktritt als Sportchef löste er auch seinen Spielervertrag am Schloss Strünkede auf und wechselt nun innerhalb Hernes zum BV Süd.

"Die Gespräche mit Tim Eibold verliefen sehr gut. Das Projekt mit dem Verein hat mich absolut überzeugt und ich möchte dazu beitragen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Ich freue mich auf die Aufgabe und die Mannschaft", sagte Mittelfeldspieler Piossek.

Eibold, Sportchef beim BV Herne-Süd, ist natürlich stolz auf diesen Transfercoup. Eibold erklärte: "Mit Marcus Piossek bekommen wir im Winter noch einmal richtig Qualität dazu. Seine Vita spricht für sich. Als ich davon hörte, dass der Spieler seinen Vertrag auflösen wird, haben wir alles daran gesetzt, diesen Transfer zu realisieren. Pio und ich kennen uns schon länger, daher verliefen die Gespräche ziemlich einfach. Ich bin sehr froh, dass wir diesen Spielertypen für unseren Verein gewinnen konnten. Pio passt perfekt zu unserer Mannschaft und wird mit seiner Qualität dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen."

Piossek wurde beim SV Lippstadt 08 und Borussia Dortmund (2004 bis 2008) ausgebildet. Als Profi stand er beim BVB II, Rot Weiss Ahlen, Karlsruher SC, VfL Osnabrück, Preußen Münster, 1. FC Kaiserslautern, SC Paderborn, SV Meppen und Sportfreunde Lotte unter Vertrag. Zuletzt spielte er im Amateurfußball für den TuS Bövinghausen und Westfalia Herne. Nun wird mit dem BV Herne-Süd ein weiterer Klub hinzukommen.