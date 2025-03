Trainerwechsel trotz Platz 2 - Bezirksliga-Topteam stellt neuen Coach vor

Trainerwechsel beim Tabellenzweiten der Bezirksliga 9 Westfalen. Einige Tage nach dem Aus des bisherigen Coaches ist der Nachfolger da.

Der BV Herne-Süd strebt in dieser Saison nach dem Aufstieg in die Landesliga - und zieht dafür alle Register. Vor rund eineinhalb Wochen trennte sich der Klub aus der Bezirksliga Westfalen 9 von Trainer André Fuchs. Jetzt ist der Nachfolger gefunden: Dennis Hasecke übernimmt die Herner und soll dafür sorgen, dass der Mannschaft der Klassensprung noch gelingt.

Bereits am heutigen Dienstag gibt Hasecke seinen Einstand auf dem Trainingsplatz. Bei seiner Premiere an der Seitenlinie erwartet den 42 Jahre alten B-Lizenz-Inhaber ein Derby. Am Sonntag gastiert der BV bei Firtinaspor Herne.

"Mit Dennis haben wir einen sehr modernen Trainer verpflichtet, der sowohl inhaltlich, aber auch menschlich perfekt zu unserer Mannschaft und dem Verein passt", erklärt der Sportliche Leiter Tim Eibold in einer Mitteilung des Vereins. "Die Gespräche waren ziemlich lang und sehr gut. Man hat schnell gemerkt, dass wir Fußball ähnlich denken. Wir kennen uns bereits ziemlich lange. Dadurch weiß ich genau, welche Qualität wir mit Dennis bekommen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit."

Hasecke war zuletzt bei der Spvg BG Schwerin tätig, zuvor trainierte er jahrelang die SG Castrop-Rauxel. Herne-Süd war vor zwei Wochen nicht über ein 1:1 bei der SG Herne 70 hinausgekommen und hatte daher die Tabellenführung an den FC 96 Recklinghausen verloren. Als Reaktion darauf musste Fuchs als Coach gehen.

Zwei Zähler beträgt der Rückstand nun. Am Wochenende stand der Sportliche Leiter Eibold interimsweise an der Seitenlinie und sah einen 3:2-Sieg über den SV Horst-Emscher. Gut für Herne-Süd: Das direkte Duell mit Recklinghausen steht noch aus, damit hat der Revierklub den Aufstieg in der eigenen Hand. Es steigt am 30. März.

Haseckes Aufgabe wird es sein, dafür zu sorgen, dass der BV bis dahin weiterhin in Schlagdistanz zu Recklinghausen bleibt. "Erstmal danke ich dem Verein und den Verantwortlichen um Tim Eibold für das Vertrauen. Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe. Ich habe mir bereits am vergangenen Sonntag das Spiel angeschaut und kann es kaum erwarten, die Mannschaft kennenzulernen und das erste Training zu leiten", sagt der neue Trainer.