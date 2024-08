Hans-Günter Bruns steht vor einer sehr schwierigen Mission. Spätestens nach dem letzten Wochenende wird der Alstaden-Coach wissen, welche große Herausforderung er angenommen hat.

Am 1. Spieltag hatte sich Schwarz-Weiß Alstaden im Bezirksliga-Derby bei Arminia Lirich teuer verkauft und mit viel Pech 3:4 verloren. Eine Woche später war die Mannschaft von Hans-Günter Bruns, der die Nachfolge von Raphael Steinmetz antrat, nicht wiederzuerkennen.

"Die ersten fünf Minuten haben uns gehört. Es hört sich kurios an: aber eigentlich müssen wir da mit 2:0 führen", blickt der 69-jährige Bruns auf den vergangenen Samstag (24. August) zurück. Sein Zusatz: "Was aber nach diesen fünf Minuten passierte, habe ich in meinen 50 Jahren im Fußball nicht erlebt."

Mit 1:8 (!) unterlag Alstaden dem SV Rhenania Bottrop. 6., 10., 12., 13 Minute: Die ersten vier Bottroper Treffer fielen binnen sieben Minuten.

Bruns: "Ich saß da draußen und habe meinen Augen nicht getraut, was ich da sah. Erst der berechtige Elfmeter für Bottrop und dann sind wir wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Wir vertändeln zunächst den Ball am Sechzehner, dann spielt einer unserer Jungs dem Gegner schön in den Fuß und zu guter Letzt will unser Torwart den Ball kurz spielen und ein Rhenania-Bein ist dazwischen - und zack, da stand es 0:4. Unglaublich."

Das Endresultat von 1:8 ist am Ende eigentlich nur zweitrangig. Denn Bruns wusste schon vor der Partie, wie viel Arbeit auf ihn wartet. "Ich habe selten so eine untrainierte Mannschaft gesehen. Der Gegner läuft doppelt so viele Kilometer wie wir. Wir sind weder im Kopf noch in den Beinen frisch und fit. Das müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten ändern. Ich kann den Spielern schon einmal sagen, dass es eine sehr harte Zeit für sie wird. Wir werden uns jetzt Woche für Woche steigern und hoffentlich im Oktober an unserer Leistungsgrenze sein. Denn das Potenzial ist vorhanden, aber wenn man keine Fitness besitzt, dann kann man auch das größte Potenzial nicht ausschöpfen."

Sein Zusatz: "Als Gladbach-Profi habe ich mal mit der Borussia 1:7 gegen die Bayern verloren. Jetzt das 1:8 als Alstaden-Trainer. Solch ein Ergebnis will ich nicht mehr erleben."

Am Rande: Nach zwei Spieltagen ist Alstaden Tabellenletzter, Rhenania Bottrop Tabellenführer.