Schwarz-Weiß Alstaden ist mit einer Niederlage in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Das Debüt von Hans-Günter Bruns ist somit misslungen.

Was für ein Ende in der Nachspielzeit: Arminia Lirich gewann das Oberhausener Bezirksliga-Derby gegen Schwarz-Weiß Alstaden mit 4:3.

Dabei hatte Rene Biskup in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 3:3 für Alstaden erzielt. Doch Joshua Coffie hatte noch die passende Antwort parat: In der siebten Minute der Nachspielzeit fiel vor 525 Zuschauern das viel umjubelte 4:3 für die Arminia-Mannschaft von Trainer Jens Szopinski.

Klar: Während Lirich feierte, wurde in Alstaden getrauert. Neu-Trainer Hans-Günter Bruns, der auf Raphael Steinmetz folgte, und nur eine Trainingseinheit mit dem Team vor dem Lirich-Derby abhielt, war natürlich enttäuscht - fand aber auch lobende Worte für seine Mannschaft.

"Die Mannschaft hat alles in die Waagschale geworfen und ich kann ihr da keinen Vorwurf machen. Es war ein typisches Lokalduell. Beide Mannschaften sind an ihre Schmerzgrenze gegangen, mit dem glücklichen Ende für Lirich. Beim 3:4 schlägt die Arminia mehrere lange Bälle in unseren Strafraum und irgendwann ist dann der Fehler passiert. Da springt einer unserer Spieler unter den Ball und der Spieler von Arminia dahinter bedankt sich. Echt bitter!", analysierte Bruns.

Der 69-Jährige sieht noch viel Arbeit vor sich und der Mannschaft. Ex-Trainer Steinmetz war ein Verfechter von Testspielen - auch in den vergangenen Jahren.

"Doch diesmal hat Raphael meines Erachtens nach übertrieben. 18 Testspiele in sechs Wochen - das habe ich noch nie erlebt und gehört. Da kommst du ja gar nicht dazu, zu trainieren und etwas zu entwickeln oder einzustudieren. Das werden wir jetzt alles nachholen müssen. Wir werden quasi eine Vorbereitung während der Saison absolvieren müssen. Wir haben schon in Lirich gesehen, dass die Jungs nach 70 Minuten platt waren. Wenn die Beine dich nicht mehr tragen, dann macht der Kopf auch nicht mit. Ohne Kondition, keine Konzentration. Und so fällt dann auch das 3:4", sprach Bruns Klartext.

Die Statistik zum Spiel

Arminia Lirich: Hartmann - Pribbernow, Dzanan (67. Malangi), Grzanna, Demiregen (76. Kwateng), Diehl (72. Mazala), Peters, Onyeocha (72. Aboagye), Coffie, Mali, Krath

Schwarz-Weiß Alstaden: Alexi - Aycicek, Kücük, Reichert, Langen, Parak (84. Kaba), Konarski, Schroer (83. Gad), Neumann, Wzietek (59. Biskup), Jansen

Schiedsrichter: Andreas Temming

Tore: 0:1 Aycicek (18.), 1:1 Pribbernow (22.), 1:2 Neumann (34.), 2:2 Krath (83.), 3:2 Coffie (89.), 3:3 Biskup (90.+6), 4:3 Coffie (90.+7)

Zuschauer: 525