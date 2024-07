Der Duisburger SV 1900 befindet sich am Anfang der Vorbereitung. Das zweite Testspiel gegen den MSV Duisburg wurde erwartbar verloren. Jetzt schaut Trainer Özer in die Zukunft.

Der Duisburger SV 1900 startet nächstes Jahr zum dritten Mal in die Bezirksliga Gruppe 6. Die letzten zwei Jahre nach dem Landesligaabstieg verliefen sehr durchwachsen. So sicherten die Duisburger in beiden Spielzeiten erst spät den Klassenerhalt.

Für DSV-Trainer Mehmet Özer und Sportchef Michele Mastrolonardo geht es jetzt darum, den Verein in sichere Fahrwasser zu leiten. Der DSV benötigt Stabilität und eine frühzeitige Planungssicherheit für die kommende Saison. Dafür muss das Team rund um Cheftrainer Özer sportlich liefern.

In der aktuellen Vorbereitung bestritt der DSV bereits zwei Testspiele gegen zwei Stadtrivalen. Gegen den Kreisligisten Spvgg. Meiderich 06/95 konnte man souverän mit 3:0 gewinnen. Der andere Testgegner war niemand geringeres als der MSV Duisburg.

Die Zebras empfingen den DSV und der Klassenunterschied wurde deutlich. Am Ende verlor der Duisburger SV mit 8:0. Ein Ergebnis, mit welchem Coach Özer leben kann.

"Wir hatten nicht die Erwartung, mitspielen zu können. Viele Jungs sind noch im Urlaub oder waren anderweitig verhindert, so mussten wir mit nur vier Feldspielern auf der Bank anreisen. In der zweiten Halbzeit ging uns die Pumpe. Für uns war es eine gute Laufeinheit gegen einen sehr starken Gegner", erklärte der 40-Jährige.

Die Zielsetzung ist klar. Wir wollen unter den ersten Sechs sein. Mehmet Özer

Für den Bezirksligisten heißt es jetzt Mund abwischen und weiter machen. Der MSV ist sicherlich nicht der Maßstab und das Trainerteam hat noch einen guten Monat Zeit, bevor am 18. August Fatihspor Essen beim Bezirksligaauftakt wartet.

"Die Vorbereitung läuft nach Plan. Der Test gegen den MSV hat sich relativ spontan ergeben. Eine solche Partie nehmen wir aber natürlich gerne mit. Viele Jungs sind aktuell noch im Urlaub, es sind ja aktuell Sommerferien und einige der Spieler haben Familie. Sobald der 25-Mann-Kader komplett beisammen ist, können wir intensiver trainieren und die Belastung in den Testspielen besser steuern", betonte der Übungsleiter.

Duisburger SV 1900 Kommende Testspiele 21. Juli: VfL Repelen 26. Juli: McDonalds Cup 4. August: DJK Arminia Klosterhardt 11. August: TSV Krefeld-Bockum

Wie bereits der DSV-Sportchef Mastrolonardo gegenüber RevierSport erwähnte, peilt man die oberen Tabellenplätze an. Der Trainer pflichtete bei: "Die Zielsetzung ist klar. Wir wollen unter den ersten Sechs sein. Wir haben sehr gute Jungs dazu bekommen und konnten den Kern halten. Jetzt geht es darum, ein Team zu formen. In unseren internen Gesprächen wurde schnell klar, dass auch die Spieler oben mitspielen wollen."