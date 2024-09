In der Bezirksliga Gruppe sechs hat es einen Rücktritt gegeben. Ein Duisburger Klub muss sich in den nächsten Wochen einen neuen Trainer suchen.

Paukenschlag in der Bezirksliga Gruppe sechs! Nach nur vier Spieltagen verkündete Mehmet Özer seinen Rücktritt als Cheftrainer des Duisburger SV 1900. Das gab der Bezirksligist am Mittwochnachmittag bekannt.

Mit drei Punkten aus vier Spielen erwischte der DSV zwar keinen guten Start, steht aber immer noch über dem Strich. Ein derart schneller Rücktritt kommt da natürlich überraschend.

"Leider waren die Ergebnisse der letzten Wochen nicht so, wie wir alle uns das vorgestellt haben", sagte Michele Mastrolonardo, Sportchef der "1900er", der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ).

Mastrolonardo weiter: "Er hat uns letztes Jahr in der schwierigen Essener Gruppe relativ souverän zum Klassenerhalt geführt und wollte dieses Jahr, gemeinsam mit uns, eine deutlich bessere Rolle in der Bezirksliga spielen. Memo hat alles in seiner Macht stehende probiert, um den Bock noch umzustoßen. Er hatte zum Schluss jedoch einfach das Gefühl, dass er die Mannschaft nicht mehr richtig erreicht und wollte so einen neuen Impuls setzen. Wir bedanken uns ausdrücklich für seine Arbeit in den letzten eineinhalb Jahren."

Ich habe lange überlegt und wir trennen uns im Guten. Ich wünsche den Jungs nur das Beste. Mehmet Özer.

Auch Özer meldete sich nach seinem Rücktritt zu Wort: "Ich habe lange überlegt und wir trennen uns im Guten. Ich wünsche den Jungs nur das Beste. Wir hatten in der letzten Saison schon eine Serie mit sieben Niederlagen. Allerdings haben wir jetzt auch in drei Spielen 14 Gegentore kassiert, was einfach viel zu viel ist. Mir fehlten nach dem Spiel oft die Worte."

Bis Ende September soll der Nachfolger für Özer gefunden werden, bis dahin übernehmen Mastrolonardo und Co-Trainer Sergio Pinto Cruz das Amt interimsweise. Im Kader des Bezirksligisten stehen mit Stephan Nachtigall (39), Kevin Sonneveld (38), Marvin Ellmann (36), Jan Stuber (34) und Tayfun Yildirim (34) einige erfahrene Spieler. Sie sollen nun für die Wende sorgen. Das erste Spiel nach der Özer-Ära ist das Derby und Kellerduell gegen den FSV Duisburg (15. September, 15.30 Uhr).