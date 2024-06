Duisburger SV 1900: Saisonziel ist klar - Sportchef Mastrolonardo will oben angreifen

Nach zwei harten Jahren will der Duisburger SV-Sportchef Michele Mastrolonardo in der Bezirksliga angreifen. Ein Kaderumbruch soll neue Qualität in die Mannschaft bringen.

Der Duisburger SV 1900 hat zwei beschwerliche Jahre in der Bezirksliga 6 Niederrhein hinter sich, in denen es jeweils lange gegen den Abstieg ging.

Nun soll es in der Saison 2024/25 besser werden. Der Verein will nicht mehr ums Überleben kämpfen, in der Tabelle peilt man die vorderen Plätze an.

Sportchef Michele Mastrolonardo betont: "Wir konnten uns in der Saison 22/23 erst sehr spät zum Klassenerhalt retten. Dadurch mussten wir leider verzögert mit den finalen Planungen für die abgelaufene Saison starten. Das größte Problem lag in der Kaderbreite. Hier waren wir zu schwach besetzt. Zusätzlich verletzten sich dann viele Leistungsträger in der Hinrunde. Wir wussten, dass es eine schwere Saison wird und starteten auch schwach. Erst zum Ende der Hinrunde konnten wir nochmal eine kleine Serie hinlegen. Im Winter konnten wir den Kader verstärken. Die Rückrunde verlief dann auch relativ ordentlich. Bedauerlicherweise konnten wir keine Konstanz reinbringen. Der Klassenerhalt war das Ziel."

Der Klassenerhalt und das damit ausgerufene Ziel wurde erreicht. Mit Blick auf die Zukunft wollen die Duisburger jetzt aber ehrgeiziger werden. "In der abgelaufenen Saison wollten viele Vereine oben mitspielen. Daher waren wir am Ende nicht unzufrieden mit dem elften Tabellenplatz. In der kommenden Spielzeit sieht es aber anders aus. Wir haben uns sehr gut verstärkt und tolle Spieler geholt. Unser klares Ziel ist es, dass der DSV unter die ersten Sechs kommt", erklärt Mastrolonardo.

Der DSV will oben angreifen. Dazu wird der Kader umgebaut. Der Sportchef analysierte die Situation: "Es ist unser dritter Umbruch in anderthalb Jahren. Wir haben einen Top-Kader zusammengestellt. Wir haben ein hohes Durchschnittsalter und somit viel Erfahrung in der Mannschaft. Jede Position ist doppelt besetzt und wir konnten alle Leistungsträger halten. Der Konkurrenzkampf wird sehr hoch sein. Kein neuer Spieler kommt nur wegen der Breite in das Team. Jeder Transfer macht Sinn. Jeder Akteur soll eine Aufgabe erfüllen. Ich bin sehr glücklich mit dem Kader. Es ist unser bester Umbruch."

Wie RS bereits berichtete, kehrt zum Beispiel Marvin Ellmann zurück zum DSV.

Der 36-jährige Angreifer spielte bereits in der zweiten Bundesliga. Zweimal kam in insgesamt 88 Minuten für RWO dort zum Einsatz. Zudem lief er 25 Mal in der 3. Liga auf (drei Tore).

Des Weiteren konnte der 39-jährige Ex-Profi Stephan Nachtigall in Duisburg gehalten werden. Dieser kam erst im Winter zum Verein und traf satte 20 Mal in der Rückrunde. Er wollte seine Karriere eigentlich nach Saisonschluss beenden. "Stephan hat sich entschlossen, noch nicht aufzuhören. Darüber sind wir natürlich sehr froh. Wir konnten ihn aufgrund der tollen neuen Truppe halten", sagte der Sportchef Mastrolonardo. Sein Zusatz: "Auch über Philipp Meißner vom KFC Uerdingen freuen wir uns sehr. Bei uns wird er eine offensive Rolle einnehmen."

Kommende Saison wird die Bezirksliga wieder neu zusammengesetzt. Darauf freut sich auch Matrolonardo: "Uns haben die Derbys letztes Jahr gefehlt. Dafür spielen wir Fußball. Wir freuen uns auf die neue Gruppe mit vielen Duisburgern. Es wird natürlich eine harte Liga, mit guter Konkurrenz. Ich sehe Rheinland Hamborn sehr stark. Die haben sich unglaublich gut verstärkt."

Der DSV 1900 startet am Sonntag, dem 07. Juli, in die Vorbereitung. "Da wir viele neue Spieler im Team haben, planen wir bereits einige Teambuilding-Events. Das Team muss eine Einheit formen. Wir können nur über das Kollektiv erfolgreich sein", sagte der Sportchef.

Bezirksliga Gruppe 6

FV Duisburg 08

TSV Bruckhausen

SuS 09 Dinslaken

TuS Viktoria Buchholz

Mülheimer SV 07

GSG Duisburg

Duisburger SV 1900

Rheinland Hamborn

SV Genc Osman Duisburg

1. FC Mülheim

FSV Duisburg

FC Taxi Duisburg

Fatihspor Essen

TGD Essen-West

SC Werden-Heidhausen

Vogelheimer SV

DJK SF Katernberg

VfB Frohnhausen