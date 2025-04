Wenn RWE II die beiden kommenden Partien schadlos übersteht, ist Rot-Weiss Essen der Bezirksliga-Aufstieg nicht mehr zu nehmen.

Bei der U23 von Rot-Weiss Essen können die Planungen für die kommende Saison in der Bezirksliga konkretisiert werden.

Denn auch am 22. Spieltag in der Kreisliga A in Essen gab sich die Mannschaft von Trainer Stefan Lorenz keine Blöße. Wo es in der Hinrunde noch den einen oder anderen knappen Sieg gab, sieht man derzeit nur souveräne Dreier.

So auch am Sonntag beim Dreizehnten DKSV Helene Essen. 9:1 hieß es nach 90 Minuten. Bester Torschütze mal wieder: Ex-Profi Marcel Platzek, der vier Treffer erzielte. Damit steht er in der Torschützenliste bereits bei 47 Saisontoren. Der zweitbeste Knipser ist Emre Ayan (SC Türkiyemspor Essen), der 27 Mal treffen konnte.

Die anderen Zahlen bei RWE sind ebenso eindrucksvoll: Keine Niederlage, 123 geschossene Tore, nur 19 Treffer musste man hinnehmen. Der Zweite vom SC Frintrop agierte mal wieder ebenso souverän.

Und die Frintroper hoffen vielleicht auf das kommende Wochenende (Sonntag, 13. April, 15 Uhr), denn da spielt RWE gegen den Dritten DJK SG Altenessen. Wenn es mal einen Patzer geben könnte, dann gegen die Mannschaften von oben - ansonsten ist der Qualitätsunterschied zu groß.

Und wenige Tage später, am Donnerstag vor Ostern (17. April) hat der SC die Chance, mit dem Heimspiel gegen RWE II für neue Spannung in der Liga zu sorgen.

Zuvor sicherte sich Frintrop auf jeden Fall den Acht-Punkte-Abstand auf RWE: Gegen Al-Arz Libanon gab es ein klares 6:1. Bereits nach 26 Minuten stand es nach Toren von Robin Radtke, David Laskowski, Shamon Hakimi und Patryk Niedzicki 4:0. Kurz vor dem Ende kam Al-Arz auf 1:4 heran, doch die Gastgeber schraubten das Ergebnis anschließend auf 6:1 hoch.

Am Ende der Tabelle hat der FC Karnap 07/​27 erneut einen Punkt gesammelt und den Abstand auf den ersten Abstiegsplatz, auf dem DKSV Helene Essen steht, auf fünf Zähler verringert.

Der Vorletzte, die DJK SF Katernberg II, musste bei der SG Essen-Schönebeck II eine 1:5-Pleite hinnehmen.