Raphael Steinmetz, Trainer von SW Alstaden, spricht über eine solide Leistung in der Liga und tolle Erfolge im Niederrheinpokal. Am Samstag, dem 29. Juni, wird gegen Rot-Weiß Oberhausen getestet.

In der abgelaufenen Spielzeit erreichte Schwarz-Weiß Alstaden den sechsten Platz in der Bezirksliga 5 Niederrhein. Im Niederrheinpokal erreichte man die dritte Runde und schlug unter anderem den Regionalligisten Wuppertaler SV mit einem spektakulären 4:3-Erfolg in der Verlängerung.

Alstaden-Trainer Raphael Steinmetz ordnet die Saison ein: "Die Meisterschaft verlief solide. Wir konnten mit 111 Toren die beste Offensive der Liga stellen. Darauf bin ich stolz. Allerdings haperte unsere Defensive zu oft. Deshalb konnten wir keine bessere Platzierung erzielen. Der Kader ist sehr stark. Deshalb können wir mit dem sechsten Platz nicht hundertprozentig zufrieden sein."

Im Niederrheinpokal ging es für Schwarz-Weiß bis in die dritte Runde. Der Coach war mit dieser Leitung sehr zufrieden und erklärte: "Der Pokal verlief für uns überragend. Wir konnten Wuppertal schlagen und auch gegen Velbert waren wir in unserem letzten Pokalspiel nicht chancenlos. Leider haben wir die Liga dadurch ein wenig sausen gelassen."

Mit Blick auf die kommende Saison zeigt sich Steinmetz aufgrund des starken Kaders zuversichtlich: "Der Kader ist sehr gut. Wir wollen die ersten drei Plätze nächste Saison angreifen. Wir konnten uns auf den Positionen, auf denen uns Qualität gefehlt hat, nachlegen. Das gesamte Stammpersonal ist geblieben. Die Mannschaft wurde erweitert und noch breiter aufgestellt. Da wir in der vergangenen Saison bereits offensiv sehr erfolgreich waren, ging es darum, die Defensive zu verstärken. Es gab keinen Umbruch, aber das Team wurde punktuell verstärkt."

Auch taktisch will der Coach einige Sachen ändern: "Wir wollen viele Formationen trainieren. Es geht darum, flexibel zu sein. Uns ist aber auch klar, dass wir defensiv stabiler werden müssen. Auch das werden wir ansprechen und uns taktisch anpassen. Wir hoffen natürlich, ohne Verletzungen durchzukommen, umso das gesamte Spielermaterial zur Verfügung zu haben."

Am Samstag, dem 29. Juni, findet das Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen statt. Der Schwarz-Weiß-Coach sagt dazu: "Die Jungs sind heiß und haben Bock. Wir sind eine Woche früher in die Vorbereitung gestartet, damit wir uns auf Oberhausen einstellen können. Wir hoffen auf eine tolle Kulisse und wollen das bestmögliche Ergebnis erzielen. Der Fokus liegt hier natürlich auf der Defensive. Wir wollen so wenig Tore wie möglich kassieren."

Im Anschluss des Testspiels können sich die Fans auf ein EM-Public-Viewing am Sportplatz freuen. Hierzu wurde eine große Leinwand organisiert.