Rot-Weiss Essen hat Leonardo Vonic an den FC Porto verkauft. Der Stürmer verabschiedete sich nun mit einigen persönlichen Worten von den RWE-Fans.

Seit Dienstag (21. Januar 2025) ist es offiziell: Leonardo Vonic hat beim FC Porto einen Vertrag unterzeichnet, der bis 2028 läuft. Rot-Weiss Essen kassiert für den 21-jährigen Stürmer eine Ablösesumme von rund 500.000 Euro.

Beim portugiesischen Topklub ist der Angreifer zunächst in der zweiten Mannschaft - "Porto B" - eingeplant, die in der "Segunda Division" (zweite Liga) spielt.

Der Deutsch-Kroate, der im Sommer 2023 vom 1. FC Nürnberg zu RWE wechselte, wurde von vielen RWE-Fans kritisch beäugt. Und, trotzdem: Er blickt sehr positiv auf die Zeit an der Hafenstraße zurück.

"Vielen Dank für eure großartige Unterstützung in den vergangenen 1,5 Jahren! Ein besonderer Dank gilt den Fans, meinen Mitspielern, den Trainern und allen Verantwortlichen. Bei euch durfte ich meine ersten Schritte im Profifußball machen – dafür bin ich unendlich dankbar", ließ Vonic über seinen Instagram-Kanal verlauten.

Weiter schrieb der Porto-Profi: "Ich werde unsere gemeinsame Zeit immer in bester Erinnerung behalten und wünsche dem Verein und euch allen nur das Beste für die Zukunft. Rot-Weiss Essen wird für mich immer etwas Besonderes bleiben! Bleibt gesund, wir sehen uns bestimmt mal wieder!"

Vonic war im Sommer 2023 aus der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg an die Hafenstraße gewechselt. In seinem ersten Drittliga-Jahr war der Youngster mit neun Toren der beste Schütze im RWE-Kader. Auch in diesem Spieljahr führt er das interne Ranking an, war fünfmal in 17 Einsätzen erfolgreich.

Der Wechsel nach Portugal spült wertvolle Einnahmen in die Essener Vereinskasse. Rund 500.000 Euro lässt sich der FC Porto die Dienste des Offensivmanns kosten. Knapp ein Fünftel der Summe geht an Vonics Ex-Klub Nürnberg. Damit gehört Vonic zu den teuersten Abgängen der Vereinsgeschichte. Nur die RWE-Legenden Horst Hrubesch (umgerechnet 600.000 Euro) und Frank Mill (555.000 Euro) erzielten höhere Ablösesummen.