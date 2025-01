Arminia Bielefeld hat auf dem Winter-Transfermarkt zugelangt. Ein erfahrener Nationalspieler wechselt zum ambitionierten Drittligisten.

Arminia Bielefeld hat Mittelstürmer Roberts Uldrikis unter Vertrag genommen.

Der 26-jährige Lette, der für sein Heimatland 55 Länderspiele (acht Tore) bestritt, wechselt mit sofortiger Wirkung vom griechischen Erstligisten Athens Kallithea nach Ostwestfalen. Über die Wechselmodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Klar ist: Die Arminia hat eine Ablösesumme Richtung Griechenland überwiesen.

"Roberts ist ein durchsetzungsstarker Stürmer mit Erfahrung, der unserer Mannschaft im Sturmzentrum sofort weiterhelfen kann. Er passt mit seiner zielstrebigen, robusten Spielweise, seiner Abschlusssicherheit und seinem Spielverständnis genau in unser Anforderungsprofil, welches wir nach der Hinrunde noch einmal erweitert definiert haben. Wir sind froh, dass wir ihn für unseren aufgezeigten Weg begeistern konnten und sind uns sicher, dass er sich sehr schnell in unser Team integrieren wird", sind sich Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat einig.

Der 1,98 Meter große Angreifer spielte vor seinem Wechsel nach Athen im vergangenen Sommer beim SC Cambuur in der ersten und zweiten niederländischen Liga, in denen er in 88 Pflichtspielen 23 Tore erzielte und zwölf weitere vorbereitete. In Griechenland waren es in 15 Partien in der griechischen Super League ein Tor.

"Die Verantwortlichen von Arminia Bielefeld haben mich in unseren intensiven Gesprächen und mit ihren starken Bemühungen von ihrer Idee und ihrem darauf aufbauenden Plan überzeugt. Sie haben mir genau aufgezeigt, welche Rolle sie für mich vorgesehen haben und damit kann ich mich zu einhundert Prozent identifizieren. Ich bin mir sicher, dass ich meine Qualitäten in der Mannschaft einbringen kann und freue mich darauf, mit viel Einsatz, Arbeit und Leidenschaft in der 3. Liga anzugreifen und zum Team-Erfolg beizutragen", erklärt Uldrikis nach seiner Vertragsunterschrift.