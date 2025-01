Rot-Weiss Essen hat in diesem Winter-Transferfenster schon drei Zugänge präsentiert. Der sichergeglaubte vierte Zugang, Marek Janssen, hängt aktuell in der Schwebe.

Nach Klaus Gjasula und Dominik Martinovic konnte Rot-Weiss Essen am 14. Januar 2025 Winter-Zugang Nummer drei präsentieren. Matti Wagner wird bis zum Saisonende von der Spielvereinigung Greuther Fürth an RWE ausgeliehen.

Der abstiegsbedrohte Drittligist hätte an diesem Tag am liebsten neben Wagner auch Marek Janssen als vierten Zugang vorgestellt.

RevierSport berichtete am späten Montagabend (13. Januar) bereits, dass sich die Essener mit dem 1,95-Meter großen Stürmer des SV Meppen einig sind. Wir berichteten auch, dass sich RWE und der SVM auf eine Ablösesumme von 50.000 Euro geeinigt haben sollen. Das war - aus RWE-Sicht - leider nicht der Fall. Bis zuletzt soll Meppen Janssen als unverkäuflich erklärt haben.

Denn wie nun durchsickerte, hat Janssen bei Rot-Weiss Essen ab dem 1. Juli 2025 einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Doch, klar: Der 27-Jährige soll RWE im Bestfall sofort weiterhelfen und mit dafür sorgen, dass Rot-Weiss in der 3. Liga bleibt. Und hier liegt das Problem.

Wie RS aus Essener und Meppener Kreisen erfuhr, feilschen beide Klubs noch um eine für beide Seiten zufriedenstellende Ablösesumme, damit Janssen schon im Januar 2025 zu RWE wechseln kann. Offiziell wollte sich weder ein Essener, noch ein Meppener Vereinsvertreter zu der "Causa Marek Janssen" äußern.

Fakt ist, dass Janssen in Essen einen Vertrag ab dem 1. Juli 2025 schon in der Tasche hat. Bei 16 Punkten Rückstand, die der SV Meppen in der Regionalliga Nord auf den Tabellenführer TSV Havelse besitzt, glaubt Janssen auch nicht mehr auf eine Aufholjagd und will am liebsten sofort an die Hafenstraße wechseln. Das ist der Tenor aus dem Umfeld des Spielers.

Beide Vereine beschäftigen sich seit Wochen mit dem Wechselwunsch des Spielers. Zunächst blockte der SV Meppen nahezu komplett ab. Nach den Erfahrungen und Regeln des Geschäfts werden sich beide Vereine noch einigen - bis zum 3. Februar 2025, der Schließung des Winter-Transferfensters, haben die Klubs noch Zeit eine Einigung zu erzielen. Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, dass dies nicht gelingt. Wie so oft in diesem Geschäft: Es ist alles nur eine Frage des Preises...