Rot-Weiss Essen hat den dritten Zugang der laufenden Winterpause vorgestellt. Es handelt sich diesmal um ein Leihgeschäft mit einem Zweitligisten.

Vor wenigen Stunden hatte RevierSport angekündigt, dass Rot-Weiss Essen Matti Wagner von der Spielvereinigung Greuther Fürth ausleihen wird.

Und, siehe da: Um 15.30 Uhr (14. Januar 2025) kam die offizielle Bestätigung von der Hafenstraße: Der 19-jährige Linksverteidiger wird bis zum Saisonende von Fürth nach Essen ausgeliehen.

Wagner ist nach den Verpflichtungen von Klaus Gjasula und Dominik Martinovic der dritte RWE-Neuzugang dieses Winters. Zugang Nummer vier, Marek Janssen (SV Meppen), könnte folgen.

Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei Rot-Weiss Essen, sagt: "Ich habe Matti Wagner bereits seit einigen Jahren in der Jugend des 1. FC Köln auf dem Radar. Er ist ein vielversprechendes Talent und kann auf der gesamten linken Seite spielen, sowohl defensiv wie offensiv. Seine größten Stärken sind sein Vorwärtsdrang und seine Hereingaben von Außen. Insgesamt ist er für sein junges Alter schon relativ weit, er ist nahezu komplett. Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, ihn für sechs Monate auszuleihen. Er ist hochmotiviert, möchte Einsatzzeit bekommen und wir freuen uns auf den Konkurrenzkampf auf der linken Seite."

In der laufenden Spielzeit 2024/25 kam Wagner einmal in der 2. Bundesliga für Greuther Fürth zum Einsatz, er wurde in der Schlussphase der Partie des 6. Spieltags im September 2024 bei Eintracht Braunschweig eingewechselt. Zudem kam er in der 2. Runde des DFB-Pokals im Oktober 2024 zum Einsatz (0:1 bei Jahn Regensburg). Für die zweite Mannschaft von Fürth in der Regionalliga Bayern lief er in dieser Saison acht Mal auf, dabei gelangen ihm ein Treffer und zwei Torvorlagen.

Matti Wagner war von 2016 bis 2023 beim 1. FC Köln (U17, U19, zweite Mannschaft) und ist bislang zehn Mal für die Jugendnationalmannschaften des DFB aufgelaufen (U19, U18).

Matti Wagner sagt: "Ich möchte mit dieser Ausleihe zu Rot-Weiss Essen Spielpraxis auf sehr gutem Niveau sammeln. Ich freue mich darauf, vor der tollen Kulisse an der Hafenstraße aufzulaufen und der Mannschaft dabei zu helfen, die Abstiegsplätze zu verlassen. RWE ist ein Traditionsverein mit einer großen Fankultur und Essen eine Stadt, die Fußball lebt – ich kann es kaum erwarten, am Mittwoch das erste Mal mit zu trainieren."

RWE-Trainer Uwe Koschinat ergänzt: "Matti Wagner ist ein sehr talentierter Spieler und genau derjenige, den wir nach dem erneuten langfristigen Ausfall von Ekin Celebi gesucht haben. Durch unsere ersten beiden Transfers haben wir dem Kader viel Erfahrung hinzugefügt, nun einen deutschen U19-Nationalspieler, der auf hohem Niveau Führungsspieler im Nachwuchsbereich des 1. FC Köln war und viel Potential und ein sehr spannendes Profil mitbringt. Ich bin mir sicher, dass er bei uns sehr schnell Fuß fassen wird. Matti sehe ich vor allem hinten links in einer Viererkette oder auf der linken Schiene vor einer Dreierkette, er wird in Konkurrenz oder in Ergänzung zu Lucas Brumme treten."