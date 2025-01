Rot-Weiss Essen hat bisher zwei Winter-Zugänge präsentiert. Doch bei diesem neuen Duo soll es nicht bleiben. Und, siehe da: Der dritte Neue ist so gut wie fix.

In dieser Winter-Transferperiode ist bei Rot-Weiss Essen einiges los.

Mit Klaus Gjasula und Dominik Martinovic wurden bereits Spieler für die Defensive und Offensive verpflichtet. Noch ein Linksverteidiger und Stürmer á la "Brecher-Typ" werden gesucht.

RevierSport hatte bereits berichtet, dass RWE bei Lars Lokotsch (SC Verl) anklopfte, aber diesen nicht bekommen wird. Lokotsch besitzt nach RS-Informationen eine Ausstiegsklausel in Höhe von 220.000 Euro. Da der 1,90-Meter-Mann nach der Saison 2024/2025 die Verler Poststraße ablösefrei verlassen kann, ist es nur verständlich, dass die Essener dem Sportclub diese Summe nicht auf den Tisch legen werden.

Und: Rot-Weiss hatte nur beim Berater und Spieler angeklopft und die Lage abgecheckt. Offiziell hatte Essen in Verl nie angefragt. "Es gibt keine Anfrage von Rot-Weiss Essen für Lars Lokotsch", betonte Verls Manager Sebastian Lange noch vor wenigen Tagen gegenüber dieser Redaktion.

Rot-Weiss Essen hat ein Trainingslager auf die Beine gestellt, erfahrene Spieler verpflichtet und weitere Zugänge sind geplant. Jetzt muss der Trainer mit der Mannschaft liefern. Denn der Auftakt hat es gleich in sich. In drei der ersten vier Partien (Aachen, Hannover II, Unterhaching) geht es gegen Abstiegskandidaten. Leonardo Vonic wird dann wohl nicht mehr dabei sein. Sein Wechsel bringt das nötige Kleingeld, um selber weiter verpflichten zu können.

Anders ist die Sachlage bei Marek Janssen - RS berichtete über das Essener Interesse. An dem 1,95-Meter-Mittelstürmer ist RWE schon seit einigen Wochen dran und nun mit dem SV Meppen wohl auch über eine Ablösesumme übereingekommen. Diese soll bei rund 50.000 Euro liegen. Mit Janssen war der Drittligist schon länger einig und am Montagabend (13. Januar 2025) wurde der Blondschopf auch auf der Geschäftsstelle an der Hafenstraße gesichtet.

Am Dienstag dürfte der Transfer von Janssen dann offiziell werden, so dass der 27-Jährige dann ab Mittwoch (15. Januar) mit der Mannschaft von Uwe Koschinat die Vorbereitung auf das erste Rückrunden-Spiel bei Alemannia Aachen (Sonntag, 19. Januar, 16.30 Uhr) aufnehmen kann.

SV Meppen hatte am Montag (13. Januar) die Leihe von Leon Tasov (Preußen Münster II) veröffentlicht. Der RS berichtete . Der 1,75 Meter große Offensivspieler ist zwar kein Brecher-Typ á la Marek Janssen, aber auch torgefährlich. Seine Bilanz: 15 Spiele, vier Tore, zehn Vorlagen.

19 Einsätze, zwölf Treffer und sieben Vorlagen. 19 Begegnungen, 19 Scorerpunkte: eine starke Bilanz! Janssen würde auf jeden Fall in einer Topform nach Essen kommen. Waldhof Mannheim und der VfL Osnabrück waren nach unseren Infos bis zuletzt ebenfalls an dem Sturm-Tank interessiert.

Essens Kaderplaner Marcus Steegmann blieb zuletzt immer bei seiner Standardaussage: "Wie gehabt, ich beteilige mich nicht an Spekulationen und gebe keine Wasserstandsmeldungen ab."

Am Dienstag dürfte dies keine Wasserstandsmeldung mehr sein...