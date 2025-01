Preußen Münster verleiht einen jungen Spieler. Er soll in der Regionalliga Nord Einsatzzeiten sammeln - für mindestens ein halbes Jahr.

Nach herausragenden Leistungen in der zweiten Mannschaft belohnte Preußen Münster Leon Tasov im Herbst mit einem Profivertrag. Nun geht das 20 Jahre alte Talent die nächsten Schritte in seiner Entwicklung - allerdings nicht in Münster.

Denn der Fußball-Zweitligist leiht Tasov an den SV Meppen aus. Mindestens bis zum Ende der Saison wird der Offensivspieler für den Klub aus der Regionalliga Nord auflaufen, womöglich auch länger. Es gibt eine Option, die Leihe bis zum Ende der Saison 2025/26 auszuweiten.

"Leon hat bei uns eine phantastische Entwicklung genommen. Er soll jetzt in der Rückrunde den nächsten Step gehen und in der Regionalliga vor Zuschauern und mit mehr Leistungsdruck verlässlich sein Potential abrufen. Dafür bietet ihm der SV Meppen ein ideales Umfeld", erklärt Sport-Geschäftsführer Ole Kittner.

Tasov stammt aus dem Nachwuchs des VfL Bochum und wechselte 2023 aus dessen U19 in die U23 von Preußen Münster. In der Oberliga fand er sich schnell zurecht. Nach einem soliden ersten Jahr gehört Tasov in dieser Spielzeit zu den besten Scorern der Liga, er steht nach 15 Einsätzen bei 14 Torbeteiligungen (vier Treffer, zehn Vorlagen).

Der Lohn: ein Profivertrag in Münster und zwei Einsätze für die nordmazedonische U21-Nationalmannschaft im November. In einem Pflichtspiel stand Tasov noch nicht für den SCP auf dem Rasen, einmal gehörte er in der Hinrunde zum Kader. In den vergangenen Tagen absolvierte er die Wintervorbereitung mit dem Zweitliga-Team in Spanien.

Und nun geht es nach Meppen, zum Tabellenvierten der Nord-Staffel. "Mit Leon erhalten wir einen trickreichen, wendigen Eins-gegen-eins-Spieler für den Flügel. Leon war sofort Feuer und Flamme, als wir die Gespräche mit Preußen Münster aufgenommen haben", freut sich David Vrzogic, Sportlicher Leiter beim SVM. "Wir bedanken uns beim SC Preußen Münster für die guten und zielführenden Gespräche. Wir erhoffen uns mit Leon mehr Torgefahr über die Außenpositionen."