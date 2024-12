Rot-Weiss Essen konnte noch vor dem Spiel gegen 1860 München (Sonntag, 8. Dezember, 13.30 Uhr) einen Zugang präsentieren - einen neuen Mannschaftsbetreuer.

Rot-Weiss Essen hat seinen Staff wieder komplettiert: Andreas Schröder (46) übernimmt ab sofort die Position des Zeugwarts im Betreuerstab der ersten Mannschaft. Nach dem Abgang von Andreas Ganzinger konnte der Verein somit die Stelle binnen weniger Tage neu besetzen.

Schröder, der in der Essener Amateurfußballszene nur "Chappy" genannt wird, begann in der Jugend von Rot-Weiss Essen, wo er schon früh eine starke Bindung zum Verein entwickelte, seine Laufbahn als aktiver Fußballer. Später spielte er für die Essener Amateurvereine wie die Sportfreunde Altenessen 18, den FC Kray und die TGD Essen-West, wobei er es bis in die Landesliga schaffte. Beim SC Phönix Essen führte er die Mannschaft mit seinen Toren von der Kreisliga bis in die Bezirksliga.

Interessant: Am 31. Oktober 2021 gab "Chappy" Schröder gegen TuS Essen-West 81 sein Comeback in der Bezirksliga nach zehn Jahren Pause. Mit 43 Jahren! RevierSport berichtete.

Zudem gehört Schröder, der eine enge Freundschaft zu RWE-Fanliebling Erwin Koen pflegt, seit mehr als zwölf Jahren fest zur Traditionsmannschaft von RWE.

Familienvater Schröder, der zuletzt bei den Essener Entsorgungsbetrieben angestellt war, wird beim RWE-Drittliga-Heimspiel gegen den TSV 1860 München am Sonntag, 9. Dezember (13.30 Uhr), erstmals als rot-weisser Mannschaftsbetreuer im Einsatz sein.

Ende November hatte Schröders Vorgänger, Andreas Ganzinger, RWE verlassen. Ganzinger gehörte seit Januar 2022 dem Betreuerstab rund um die erste Mannschaft von Rot-Weiss Essen an. Der 36-Jährige, der zuvor für den 1. FC Nürnberg (Teammanager U17/U19) und den KFC Uerdingen (Team-Organisator) tätig war, entschied RWE auf eigenen Wunsch hin zum 30. November 2024 zu verlassen.

RWE stellt sich in den letzten Wochen und Monaten in vielen Bereichen neu auf, nachdem zuvor schon einige Mitarbeiter den Klub verlassen haben. Pressesprecher Niclas Pieper, der ehemalige Marketing-Mitarbeiter Rainer Koch, die Vertriebler Daniel Elzer und Max Hinterlang sowie Noah Peil und Alexander Kubicki, die beide in der Vergangenheit mit Pieper für die rot-weisse Medienabteilung verantwortlich waren, sind nicht mehr an der Hafenstraße.

Dafür sind aber auch neue Gesichter da: wie Pressesprecher Henrik Lerch oder eben Zeugwart Schröder.