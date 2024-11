Auf der Homepage von Rot-Weiss Essen sind derzeit fünf Stellen ausgeschrieben, nachdem es einige personelle Wechsel gegeben hat.

Beim Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen gibt es einen weiteren personellen Abgang. Zeugwart Andreas Ganzinger wird RWE zum 30. November 2024 verlassen.

Seit Januar 2022 gehörte Ganzinger dem Betreuerstab rund um die erste Mannschaft von Rot-Weiss Essen an. Nun entschied sich der 36-Jährige, der zuvor für den 1. FC Nürnberg (Teammanager U17/U19) und den KFC Uerdingen (Team-Organisator) tätig war, RWE auf eigenen Wunsch hin zum 30. November 2024 zu verlassen.

„Ich bedanke mich für zweieinhalb emotionale Jahre für und mit Rot-Weiss Essen. Es war eine schöne und spannende Zeit in der 3. Liga mit einem hervorragenden Trainerteam um Chefcoach Christoph Dabrowski und vielen tollen Menschen in der Kabine. Nun aber werde ich beruflich einen anderen Weg einschlagen“, sagt Andreas Ganzinger auf der Homepage von RWE.

Die Essener gaben bekannt, dass die Suche nach einem Nachfolger läuft. Ebenso läuft vermutlich die Suche nach einem neuen Fanbeauftragten, nachdem Daniel Mucha auch erklärte, dass er den Verein verlassen wird, um eine neue Herausforderung anzunehmen.

Damit stellt sich RWE in vielen Bereichen neu auf, nachdem zuvor schon einige Mitarbeiter den Klub verlassen haben. Pressesprecher Niclas Pieper, der ehemalige Marketing-Mitarbeiter Rainer Koch, die Vertriebler Daniel Elzer und Max Hinterlang sowie Noah Peil und Alexander Kubicki, die beide in der Vergangenheit mit Pieper für die rot-weisse Medienabteilung verantwortlich waren, sind nicht mehr an der Hafenstraße.



Fünf Jobangebote sind derzeit bei Rot-Weiss Essen ausgeschrieben. Ein Zeugwart wird gesucht, zudem Praktikanten für die Bereiche Sportmanagement, NLZ-Scouting und den Bereich Sponsoren / Vertrieb. Zudem eine Kraft für das VIP-Catering.

RWE wirbt mit "einem Job am schönsten Ort der Welt". An der Hafenstraße, der Heimat von RWE, die ein Hotspot für Fußball-Liebhaber sei. Über 9.000 Mitglieder, 11.000 verkaufte Dauerkarten und ein Zuschauerschnitt deutlich darüber sprechen für sich.