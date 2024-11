Viele Vereine erwirtschaften in der 3. Liga keinen Gewinn. Der SC Verl hat das erneut geschafft.

Der SC Verl wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Und die Verler können vor allem auf die letzten Jahre stolz sein. Denn nach dem Aufstieg aus der Regionalliga West sind sie im fünften Jahr in Serie in der 3. Liga.

Und das ohne die großen finanziellen Mittel, ohne ins Risiko zu gehen. Das zeigt auch die Bilanz, die am Donnerstag bei der Mitgliederversammlung präsentiert wurde.

Demnach schloss der SC Verl das betrachtete Jahr mit einem Jahresüberschuss von 159.000 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies ein Plus von 31.000 Euro.

Steigende Werbeerlöse und steigende Spieleinnahmen seien dafür verantwortlich. Wer die 3. Liga kennt, der weiß, wie schwer es ist, mit den vorhandenen Geld auszukommen. Daher verdient es Respekt, wie die Verler mit ihren geringen Mitteln wirtschaften und zeitgleich konkurrenzfähig bleiben.

Personell gab es beim derzeit Fünfzehnten der 3. Liga (zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz) auch noch Wechsel zu vermelden. Denn Sportvorstand Raimund Bertels wird diesen Posten ab dem 30. Juni 2025 abgeben.

Sein Nachfolger kommt aus dem eigenen Stall. Denn der sportliche Leiter Sebastian Lange wird ab dem 1. Januar 2025 befördert und den Posten als Vorstand Sport übernehmen. Lange habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Zusammen mit Bertels wird er bis zum Sommer für einen reibungslosen Übergang im sportlichen Bereich sorgen.

Mit Blick auf die laufende Serie betonte Bertels: "Wir spielen den attraktivsten und schönsten Fußball in der 3. Liga! Ich bin überzeugt, dass wir so zukünftig auch noch mehr Punkte sammeln werden."

Mehr Zähler gab es bisher für die U21 des SC Verl, die nach dem Aufstieg auf einem starken dritten Platz in der Oberliga Westfalen liegt. Bertels: "Die U21 spielt bislang eine tolle Saison und ist auch wichtig für einige Spieler des Profikaders, um Spielpraxis zu sammeln.“