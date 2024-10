Die Landespokale bieten unterklassigen Teams immer wieder eine attraktive Möglichkeit, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Einige Verbände sind da schon ziemlich weit.

Puh, das ist gerade nochmal gut gegangen für den SV Sandhausen. Im Landespokal Baden musste der Drittligist bei Regionalliga-Südwest-Vertreter Astoria Walldorf ran - ein unangenehmes Los.

Dass das nicht nur auf dem Papier so war, zeigte sich schnell. Auf der Landkarte trennen beide Klubs nur wenige Kilometer und auch auf dem Platz gab es nicht viele Unterschiede. Den ersten nennenswerten stellte Sebastian Stolze her, als er in der 76. Minute zur Führung für den Favoriten traf.

Doch Walldorf steckte nicht auf, im Gegenteil. Jonas Arcalean übernahm in der 85. Minute Verantwortung, schritt zum Elfmeter und glich vom Punkt aus. Gerade, als alles nach Verlängerung aussah, kam Emmanuel Iwe.

Der US-Amerikaner hat sich den Sandhäusern erst im Sommer angeschlossen und erlöste den Favoriten in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Durch den 2:1-Sieg darf sich der SV Sandhausen tatsächlich schon Mitte Oktober Pokal-Halbfinalist nennen.

Im Landespokal Baden sind bereits alle Viertelfinals gespielt. So haben sich auch der türkische SV Pforzheim (1:0 gegen DJK-FC Ziegelhausen/Peterstal) und der 1. FC Bruchsal (3:0 gegen SpVgg Durlach-Aue) durchgesetzt. Der Vierte im Bunde ist der VfR Gommersdorf - ein Landesligist. Der sorgte zuletzt für die Mega-Überraschung.

Denn Gommersdorf schmiss Anfang September Drittligist Waldhof Mannheim aus dem Pokal. Der SV Waldhof Mannheim war gegen den Landesligisten zwar von Beginn an die bessere Mannschaft, wusste seine Chancen aber nicht zu nutzen. Ganz anders der VfR Gommersdorf, der in Person von Jan Reuther nach knapp einer Stunde mit einem traumhaften Abschluss in den Winkel überraschend in Führung ging.

Die Mannheimer hatten auch in der Folge vielversprechende Gelegenheiten, ohne Erfolg. Kelvin Arase brachte den Ball zwar in der Nachspielzeit im Tor unter, der Treffer wurde wegen einer Abseitssituation allerdings nicht gegeben.

Diese Teams stehen bereits im Landespokal-Halbfinale

Baden: VfR Gommersdorf (Landesliga), Türkischer SV Pforzheim (Verbandsliga), 1. FC Bruchsal (Verbandsliga), SV Sandhausen (3. Liga)

Bayern: FC Eintracht Bamberg (Regionalliga Bayern), FC Ingolstadt (3. Liga)

Niedersachsen - Profis: Kickers Emden (Regionalliga Nord), VfL Osnabrück (3. Liga), Blau-Weiß Lohne (Regionalliga Nord), SSV Jeddeloh II (Regionalliga Nord)

Niedersachsen Amateure: HSC Hannover (Oberliga), VfV 06 Hildesheim (Oberliga), TuS Bersebrück (Oberliga), Atlas Delmenhorst (Oberliga)