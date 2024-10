Erwin Koen verfolgt aus den Niederlanden weiterhin sehr interessiert das Geschehen rund um Rot-Weiss Essen. Am Wochenende war im Hause Koen aber auch der FC Schalke 04 ein Thema.

Er wird bei Rot-Weiss Essen immer noch gerne gesehen: Erwin Koen spielte Anfang der 2000er Jahre fünf Jahre für RWE und ist den Fans in sehr guter Erinnerung geblieben. Allen voran die leidenschaftliche Spielweise, samt der linken Klebe des Niederländers, hatten es dem Publikum im damaligen Georg-Melches-Stadion angetan.

"Ach, ich erinnere mich immer gerne daran und das werde ich auch mein ganzes Leben tun. Ich war RWE-Spieler und bin seitdem ein Rot-Weisser. Jetzt sind die Koens RWE-Fans. Gegen Aachen waren wir zuletzt da", erzählt er.

Mittlerweile sind seit dem 1:2 gegen die Alemannia acht weitere Spieltage in der Saison 2024/2025 absolviert worden. RWE hat nach dem 2:1-Sieg über den FC Viktoria Köln elf Punkte auf dem Konto.

"Am Samstag habe ich tief durchgeatmet. Das war wirklich sehr, sehr wichtig. Allen voran im Hinblick auf die anstehende Jahreshauptversammlung", sagt Koen.

Er zeigt sich durchaus ein wenig verwundert. Koen: "Die ganzen Plakate gegen Köln, die Stimmen vor dem Spiel, das läuft ja schon seit Wochen so. Es ist echt schade, was da gerade bei RWE passiert. Sportlich ist Essen in der 3. Liga mittlerweile im dritten Jahr und es läuft nicht schlecht. Aber hinter den Kulissen brodelt es. Wenn ich das ganze Theater in den Niederlanden mitbekomme, dann bekommen es die Spieler in Essen auch mit. Das ist immer ein Thema in der Kabine. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Unbewusst trägst du solche Themen auch mit auf den Rasen. Unruhe im Umfeld des Vereins hat noch keiner Mannschaft gutgetan. Ich hoffe, dass Rot-Weiss das spätestens nach der Jahreshauptversammlung in den Griff bekommt."

Und wo landet RWE in 2024/2025: "Alles muss für den Erfolg von Rot-Weiss Essen gegeben werden. Keine Eitelkeiten! Ich hoffe, dass RWE dann am Ende wieder drinbleibt und im nächsten Jahr angreift - dann auch mit einem ruhigen Umfeld und einer guten Chefetage."

Beim Essener Nachbarn in Gelsenkirchen, dem FC Schalke 04, hat seit Sonntag Koens Landsmann Kees van Wonderen übernommen. Koen kennt den 55-Jährigen und hält große Stücke auf den neuen S04-Coach.

Das RWE-Idol meint über den Schalke-Trainer: "Da hat Schalke einen guten Fang gemacht. Van Wonderen hat in Holland bei kleineren Mannschaften gearbeitet und stets war seine Handschrift erkennbar. Er spielt einen offensiven Fußball, ohne die Defensive zu vernachlässigen. Er lässt seine Mannschaften immer ihr Spiel spielen - auch, wenn es gegen Ajax oder PSV ging. Das interessiert ihn nicht. An der Seitenlinie ist er ein ruhiger Vertreter, kein Trainer, der herumschreit. Wenn Schalke mit ihm länger arbeiten lässt, dann werden sie auch Erfolg haben."