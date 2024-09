Spieltag Nummer fünf in der 3. Liga. Es gab einige überraschende Ergebnisse. Ein Überblick der Samstagsspiele.

Hansa Rostock kommt in der 3. Liga weiter nicht von der Stelle. Der Zweitliga-Absteiger musste sich im Kellerduell mit dem Schlusslicht Waldhof Mannheim mit einem 1:1 (0:0) begnügen und wartet nach wie vor auf den ersten Saisonsieg. Nachdem Terrence Boyd (65.) für die Gäste zur Führung getroffen hatte, rettete Damian Roßbach (87.) einen Punkt.

So richtig in Fahrt kommen auch der FC Ingolstadt und 1. FC Saarbrücken noch nicht. Beide gelten als heiße Aufstiegsanwärter, hinken der Musik aber noch hinterher.

Der FCI unterlag bei Aufsteiger VfB Stuttgart II mit 2:3 und der FCS kam über ein 1:1-Remis im heimischen Ludwigspark gegen die Spielvereinigung Unterhaching nicht hinaus.

In der Spitzengruppe zog Dynamo Dresden nach Punkten mit dem Tabellenführer Erzgebirge Aue gleich (beide zwölf Zähler). Im Traditionsduell, das wegen Einlassproblemen mit einer halben Stunde Verspätung angepfiffen worden war, gewann Dynamo mit 3:2 (1:1) bei 1860 München. Der Ex-Essener Vinko Sapina fehlte angeschlagen.





Tony Menzel erzielte in der 30. Minute die verdiente Führung für die Sachsen. Wie aus dem Nichts konnte der Ex-Hallenser Tunay Deniz (40.) vor 15.000 Zuschauern ausgleichen. Nach dem Wechsel traf Robin Meißner (51.) erneut zur Führung, ehe Menzel (68.) auf 3:1 erhöhte. Julian Guttau (71.) verkürzte auf 2:3 für die Gastgeber, die im Grünwalder Stadion noch immer auf den ersten Heimsieg in dieser Saison warten.

Durch den dritten Sieg in dieser Saison schob sich auch Absteiger SV Wehen Wiesbaden in die Spitzengruppe. Die Hessen setzten sich mit 3:0 (1:0) bei Rot-Weiss Essen durch und verkürzten den Abstand auf Aue auf einen Zähler. Der Spitzenreiter könnte am Sonntag (13.30 Uhr/MagentaSport) im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld aber nachlegen.

Am Sonntag spielen auch SC Verl gegen Energie Cottbus (16.30 Uhr) und im Abendspiel (19.30 Uhr) gibt es das West-Duell zwischen Alemannia Aachen und Viktoria Köln. wozi mit sid