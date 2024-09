Drittligist Rot-Weiss Essen hat den Saisonstart in den Sand gesetzt. Das sagt Kapitän Michael Schultz nach der dritten Niederlage im fünften Spiel.

Der Saisonstart ist endgültig missglückt! Rot-Weiss Essen kassierte am Samstag eine enttäuschende 0:3-Heimniederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden. RWE hatte mehr Ballbesitz, agierte aber in beiden Strafräumen zu inkonsequent und leistete sich zu viele einfache Ballverluste, die eiskalt ausgenutzt wurden.

Entsprechend bedrückt war natürlich die Stimmung bei den Essener Spielern. Kapitän Michael Schultz stellte sich nach dem Abpfiff den Fragen in der Mixed Zone.

"Das fühlt sich natürlich scheiße an. Eigentlich habe ich auch gar keinen Bock, hier zu stehen. Jede Woche nach einer Niederlage. Wir haben aber einfach zu wenig Punkte nach fünf Spielen. Wenn man die Statistik sieht, haben wir mit Sicherheit mehr Ballbesitz und auch nicht weniger Torchancen, aber am Ende steht es 0:3. Im Fußball kommt es drauf an, was im eigenen und gegnerischen Strafraum passiert. Da fehlt einfach die Konsequenz. Wir müssen uns alle an die eigene Nase packen", forderte der Essener Spielführer.

In den letzten drei Spielen erzielte RWE keinen einzigen Treffer, kassierte dafür aber fünf. Es läuft einfach noch nicht rund für die neuformierte Hafenstraßen-Elf. "Da braucht niemand mit dem Finger auf den anderen Mannschaftsteil zeigen. Wir wollen ja Fußball spielen und eine Ballbesitzmannschaft sein, aber dazu gehört auch das Bewusstsein, den Ball nicht in einfachen Situationen zu verlieren. Das hat dreimal nicht gestimmt. Wir müssen das abhaken und morgen aufarbeiten. Es gibt keinen Grund, jetzt rumzuheulen", erklärte Schultz.





Der 31-Jährige verwies auch darauf, dass die Mannschaft erst seit kurzem so zusammenspielt und somit noch Zeit braucht, sich richtig zu finden. Zur Erinnerung: Gegen Wehen standen fünf Sommerzugänge in der Startelf, vier von ihnen wurden aber erst im August oder September verpflichtet und waren nicht mit im Trainingslager dabei:

"Wir haben einen klaren Plan, aber die Mannschaft ist erst so seit zehn Tagen zusammen. Von unserem Plan sind wir auch überzeugt. Jo Boyamba und Kelsey Meisel haben jetzt zum ersten Mal in der Liga zusammengespielt - und dann direkt von Beginn an. Wir müssen uns schnell finden, hart arbeiten und dann natürlich auch Spiele gewinnen. Jetzt müssen wir so ein Erfolgserlebnis auch mal erzwingen."

Weiter geht es für die Rot-Weissen am kommenden Samstag (21. September, 14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel im Audi-Sportpark beim FC Ingolstadt. Schultz weiß, dass RWE jetzt dringend Punkte braucht: "Wir müssen an unsere eigenen Stärken glauben. Nächste Woche geht es von neu los, bis dahin sind die Köpfe wieder aufgerichtet. Wir haben eine gute Mannschaft, die jetzt vollständig ist. Dieses Potenzial werden wir früher oder später auf den Platz bringen, davon sind wir überzeugt."