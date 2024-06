Der Sportclub Verl verliert den dritten Leistungsträger. Auch die Nummer eins sucht eine neue Herausforderung.

In jedem Sommer-Transferfenster grüßt beim SC Verl das Murmeltier: Die Leistungsträger geben sich die Klinke in die Hand und sagen "Tschüss, SC Verl". Aktuell liegt Verl bei drei Spielern, die dem Sportlcub als bisherige Leistungsträger den Rücken kehren.

Der bis dato Letzte im Bunde: Luca Unbehaun (23) wird den Sportclub Verl verlassen. In seiner Zeit beim Sportclub absolvierte der Torwart 33 Spiele und hielt dabei 10 Mal die Null. Nun sucht er eine neue Herausforderung.

Sebastian Lange, Sportlicher Leiter des Sportclub Verl, kommentierte den Abschied: "Der Plan mit Luca ist exakt aufgegangen. Er hat eine sehr gute Saison gespielt und konnte sich bei uns für höhere Aufgaben empfehlen. Wir sind überzeugt, dass er seinen Weg gehen wird. Unterdessen werden wir zeitnah unsere neue Nummer 1 präsentieren." Laut dem "Kicker" soll Philipp Schulze vom VfL Wolfsburg zu den Ostwestfalen - offenbar auf einjähriger Leihbasis - wechseln.

Nach Nico Ochojski (SSV Jahn Regensburg) und Maximilian Wolfram (TSV 1860 München) ist Unbehaun damit der dritte Leistungsträger, der Verl verlässt.

SC Verl: Drei externe Zugänge fix

Zumindest einen neuen Nachwuchstorwart konnte der Sportlcub Verl präsentieren. Keeper-Talent Marlon Zacharias aus der U19 von Borussia Dortmund an die Poststraße.

"Wir sehen viel Potenzial in Marlon und möchten ihn behutsam an den Seniorenfußball heranführen. Unser Trainerteam ist bestrebt, seine Entwicklung zu unterstützen und ihm einen reibungslosen Übergang in diese neue Phase seiner Karriere zu ermöglichen. Marlon hat in Dortmund bereits sein großes Talent bewiesen, und wir sind überzeugt, dass er eine wertvolle Verstärkung für unsere Mannschaft sein wird", sagt Lange.

Neben Zacharias verpflichteten die Verler zuvor auch schon Fynn Otto (Eintracht Frankfurt II) und Lukas Demming (Wuppertaler SV). Zudem kehren die drei Leihspieler Eduard Probst (FC Gütersloh), Robin Friedrich (SC Paderborn II) und Mateo Biondic (Eintracht Trier) zunächst nach Verl zurück.